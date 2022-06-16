كرة سلة - مدحت وردة لـ في الجول: أنس أسامة موهبة لا مثيل لها.. وهذا ما ينقصه للوصول إلى العالمية

يرى مدحت وردة أسطورة كرة السلة المصرية أن أنس أسامة موهبة لا مثيل لها في مصر.

وشدد وردة على أن المسؤولين عليهم حل لغز غياب المواهب في اللعبة الفترة الأخيرة.

وقال وردة لـ FilGoal.com: "أنس أسامة لاعب فوق العادي ولديه إمكانات عالية جدا".

وشدد أسطورة السلة المصرية "بالتأكيد هو مكسب لأي فريق وللمنتخب الوطني فمنذ زمن بعيد لم أجد موهبة أو إمكانيات للاعب مثله".

وكان الاتحاد السكندري قد أعلن ضم أنس أسامة في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك.

وفي الوقت نفسه كان الزمالك قد أعلن تجديد تعاقد اللاعب، وهو ما يعني أزمة منتظرة بين الناديين لقيد أنس أسامة في الاتحاد المصري.

وكشف مدحت وردة "إذا تدرب أنس كثيرا وعالج نقاط الضعف من السهل أن يصل إلى العالمية فهو لاعب متكامل".

وبالحديث عن المواهب في كرة السلة المصرية أوضح "يجب على المسؤولين حل لغز غياب المواهب في اللعبة حاليا".

وتابع "في السابق كان هناك جماليات وفنيات عالية في اللعبة، الآن القوة البدنية هي المسيطرة على اللعبة".

وشدد وردة "إذا استمر الأمر كذلك فبالتأكيد ستفقد اللعبة شعبيتها".

واختتم مدحت وردة تصريحاته "عشاق كرة السلة التفوا حولها بسبب مواهبها والحلول المبتكرة للاعبيها على المستوى الفني".

وتم اختيار مدحت وردة أحد أساطير كرة السلة المصرية ضمن فعاليات "قاعة المشاهير" في عام 2019 ضمن 8 لاعبين على مستوى العالم.

وقدّم الاتحاد الدولي الأسطورة المصرية مدحت وردة وباقي المدعوين خلال افتتاح كأس العالم في نهاية أغسطس 2019.

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