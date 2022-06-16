اتحاد الكرة يعلن توجيه الشكر لـ إيهاب جلال

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن توجيه الشكر لـ إيهاب جلال من قيادة منتخب مصر.

وأعلن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن القرار خلال مؤتمر صحفي في مقر الاتحاد.

وأوضح حازم إمام: "الاتجاه المقبل هو التعاقد مع مدير فني أجنبي صاحب سيرة ذاتية كبيرة".

وأشار: "عُرض علينا سير ذاتية كبيرة، منتخب مصر كبير للغاية".

وكشف حازم إمام عن مستقبل منتخب مصر الأولمبي بدوره.

وقال إمام: "سنتعاقد كذلك مع مدير فني أجنبي للمنتخب الأولمبي".

ولاية قصيرة

إيهاب جلال (54 عامًا) تولى تدريب مصر خلفًا لـ كارلوس كيروش.

وقاد جلال منتخب مصر في 3 مباريات فقط خلال التوقف الدولي لشهر يونيو.

وفاز جلال على منتخب غينيا بهدف دون رد في أولى جولات دور المجموعات لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ثم خسر أمام إثيوبيا بهدفين دون رد في الجولة الثانية في مالاوي.

وأخيرًا اختتم فترته بالهزيمة أمام كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

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