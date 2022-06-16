جدول أرسنال في الدوري الإنجليزي.. دربي لندني في البداية

الخميس، 16 يونيو 2022 - 11:33

كتب : FilGoal

محمد النني - ساكا - أرسنال

يستهل أرسنال مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بمواجهة كريستال بالاس في دربي لندني مبكر.

واختتم أرسنال الذي يلعب ضمن صفوفه محمد النني منافسات الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي في المركز الخامس برصيد 69.

وفي مواجهة مصرية بين النني ومحمد صلاح، يلعب أرسنال أمام ليفربول في الجولة العاشرة.

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وجاءت مباريات أرسنال في الدوري الإنجليزي بالدور الأول كالآتي كالآتي:

الجولة الأولى: كريستال بالاس خارج ملعبه (الجمعة 5 أغسطس)

الجولة الثانية: ليستر سيتي في ملعب الإمارات (السبت 13 أغسطس)

الجولة الثالثة: بورنموث خارج ملعبه (السبت 20 أغسطس)

الجولة الرابعة: فولام في الإمارات (السبت 27 أغسطس)

الجولة الخامسة: أستون فيلا فورست في الإمارات (الأربعاء 31 أغسطس)

الجولة السادسة: مانشستر يونايتد خارج ملعبه (السبت 3 سبتمبر)

الجولة السابعة: إيفرتون في الإمارات (السبت 10 سبتمبر)

الجولة الثامنة: برينتفورد خارج ملعبه (السبت 17 سبتمبر)

الجولة التاسعة: توتنام في الإمارات (السبت 1 أكتوبر)

الجولة العاشرة: ليفربول في الإمارات (السبت 8 أكتوبر)

الجولة 11: ليدز يونايتد خارج ملعبه (السبت 15 أكتوبر)

الجولة 12: مانشستر سيتي في الإمارات (الثلاثاء 18 أكتوبر)

الجولة 13: ساوثامبتون خارج ملعبه (السبت 22 أكتوبر)

الجولة 14: نوتنجهام فورست في الإمارات (السبت 29 أكتوبر)

الجولة 15: تشيلسي خارج ملعبه (السبت 5 نوفمبر)

الجولة 16: ولفرهامبتون خارج ملعبه (السبت 12 نوفمبر)

الجولة 17: وست هام في الإمارات (الإثنين 26 ديسمبر)

الجولة 18: برايتون خارج ملعبه (السبت 31 ديسمبر)

الجولة 19: نيوكاسل في الإمارات (الإثنين 2 يناير)

ويبدأ أرسنال مباريات الدور الثاني بمواجهة توتنام يوم 14 يناير في دربي لندني جديد.

ويختتم الجانرز مبارياته في الدوري الإنجليزي يوم 28 مايو بمواجهة ولفرهامبتون.

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