جدول مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. حامل اللقب يستهل مشواره بمباريات متوازنة

يستهل مانشستر سيتي مبارياته في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بمواجهة وست هام خارج ملعبه.

ويلعب حامل لقب الدوري الإنجليزي مباريات متوازنة في البداية قبل أن يواجه توتنام على ملعب الاتحاد في الجولة السابعة.

ويقام دربي مانشستر يوم 1 أكتوبر في الجولة التاسعة على ملعب الاتحاد.

بينما يخرج مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول على ملعب أنفيلد في الجولة الحادية عشر.

وجاءت مباريات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بالدور الأول كالآتي كالآتي:

الجولة الأولى: وست هام خارج ملعبه (الأحد 7 أغسطس)

الجولة الثانية: بورنموث في ملعب الاتحاد (السبت 13 أغسطس)

الجولة الثالثة: نيوكاسل خارج ملعبه (السبت 20 أغسطس)

الجولة الرابعة: كريستال بالاس في الاتحاد (السبت 27 أغسطس)

الجولة الخامسة: نوتنجهام فورست في الاتحاد (الأربعاء 31 أغسطس)

الجولة السادسة: أستون فيلا خارج ملعبه (السبت 3 سبتمبر)

الجولة السابعة: توتنام في الاتحاد (السبت 10 سبتمبر)

الجولة الثامنة: ولفرهامبتون خارج ملعبه (السبت 17 سبتمبر)

الجولة التاسعة: مانشستر يونايتد في الاتحاد (السبت 1 أكتوبر)

الجولة العاشرة: ساوثامبتون في الاتحاد (السبت 8 أكتوبر)

الجولة 11: ليفربول خارج ملعبه (السبت 15 أكتوبر)

الجولة 12: أرسنال خارج ملعبه (الثلاثاء 18 أكتوبر)

الجولة 13: برايتون فورست في الاتحاد (السبت 22 أكتوبر)

الجولة 14: ليستر سيتي خارج ملعبه (السبت 29 أكتوبر)

الجولة 15: فولام في الاتحاد (السبت 5 نوفمبر)

الجولة 16: برينتفورد في الاتحاد (السبت 12 نوفمبر)

الجولة 17: ليدز يونايتد خارج ملعبه (الإثنين 26 ديسمبر)

الجولة 18: إيفرتون في الاتحاد (السبت 31 ديسمبر)

الجولة 19: تشيلسي خارج ملعبه (الإثنين 2 يناير)

ويبدأ مانشستر سيتي مبارياته في الدور الثاني يوم 14 يناير أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد.

بينما يختتم حامل لقب الدوري منافساته يوم 28 مايو أمام برينتفورد.

وتوج مانشستر سيتي بلقب النسخة الماضية ليرفع رصيده إلى ثمانية ألقاب من الدوري الإنجليزي.

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