خبر في الجول – الأهلي يفاوض روي فيتوريا.. وعقبة تعرقل إتمام الصفقة

دخل الأهلي في مفاوضات مكثفة مع البرتغالي روي فيتوريا لتولي تدريبه في الفترة المقبلة.

الأهلي انفصل عن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وأعلن عن تولي مساعده سامي قمصان مهمة القيادة الفنية مؤقتًا للفريق.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي بدأ المفاوضات بالفعل مع البرتغالي فيتوريا.

لكن الطرفين لم يصلا لاتفاق حتى اللحظة لأن عرض الأهلي غير مقنع لـ فيتوريا.

المدرب البرتغالي يرغب في الحصول على راتب 4 ملايين دولار شاملة المساعدين، والأهلي يرغب في تخفيض المبلغ.

السبب المادي نفسه كان وراء فشل مفاوضات فيتوريا مع فلامنجو قبل أيام، ليتجه النادي البرازيلي للتعاقد مع دوريفال جونيور في ولاية ثالثة.

دوريفال جونيور أصبح المدير الفني لفلامنجو خلفا للبرتغالي باولو سوزا. البرازيلي يتولى مهمة الفريق في ولاية ثالثة. في ولايته الثانية عام 2018 قاد الفريق للفوز في 7 من 12 مباراة بنهاية الموسم في الدوري ورحل. https://t.co/Zdqu0DBnRX — Eslam Ahmed 🇨🇴 (@islam_colombia) June 10, 2022

فيتوريا كان قد اتفق مع الجزيرة الإماراتي بالفعل لتولي قيادته، لكن تغيير الإدارة تسبب في تعثُر المفاوضات.

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من هو فيتوريا

روي كارلوس بينيو دا فيتوريا (52 عامًا) هو مدرب سابق لـ بنفيكا البرتغالي والنصر السعودي.

لاعب الوسط السابق الذي قضى مسيرته في الدرجات الأدنى بالبرتغال واعتزل عن 32 عامًا، بدأ مسيرته التدريبية مع فيلافرانكينسي المتواضع عام 2002.

في 2004 انتقل فيتوريا ليتولى تدريب فريق الشباب في بنفيكا، قبل أن يتحول لتدريب فاتيما عام 2006 ويقضي معه 4 سنوات، ويقوده للقسم الثاني البرتغالي لأول مرة في تاريخه.

واصل فيتوريا التطور وتولى تدريب باكوس فيريرا في 2010 وقاده للمركز السابع في الدوري البرتغالي، كما قاده لنهائي كأس الرابطة البرتغالية الذي خسره أمام بنفيكا بصعوبة.

المحطة الأولى البارزة لـ فيتوريا كان فيتوريا جيمارايش الذي قاده للفوز بلقب كأس البرتغال في 2013 لأول مرة في تاريخ النادي وعلى حساب بنفيكا.

لتأتي الخطوة الكبرى في مسيرته ويتحول لتدريب بنفيكا في 2015 ويقوده لأربعة مواسم.

وفاز فيتوريا مع بنفيكا بالدوري البرتغالي مرتين، وبكأس البرتغال مرة، وبكأس الرابطة مرة، وبكأس السوبر مرتين، بالإضافة إلى الوصول لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

بعد رحيله عن بنفيكا تولى فيتوريا تدريب النصر السعودي وقاده للقب الدوري الذي غاب عن خزائنه لـ 4 سنوات قبلها، كما فاز معه بكأس السوبر السعودي.

ومع بداية موسم 2021\2022 تعاقد فيتوريا مع سبارتاك موسكو الروسي، لكنه أقيل بعد عدة أشهر لسوء النتائج محليًا رغم تصدره لمجموعته في الدوري الأوروبي التي ضمت ليستر سيتي ونابولي.

وأشرف فيتوريا خلال مسيرته على تدريب لاعبين معروفين أبرزهم: جواو فيليكيس، روبين دياش، فيكتور لينديلوف، نيلسون سيميدو، إيديرسون، راؤول خيمينيز، جونسالو جيديش، ريناتو سانشيس، أحمد موسى، فيكتور موسيس، عبد الرزاق حمد الله.

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