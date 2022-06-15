فانتازي في الجول - تعرف على أبرز اللاعبين قبل بداية الجولة 22 من الدوري المصري
الأربعاء، 15 يونيو 2022 - 00:12
كتب : أحمد غالب
تعود عجلة الدوري للدوران من جديد والبداية ستكون مع مباراة الأهلي وإيسترن كومباني في الجولة 14 من الدوري المصري.
فانتازي في الجول الخاص بالدوري المصري يعود أيضا بأسماء قوية ونجوم عديدة قد تضمها لفريقك قبل بداية الجولة 22 من المسابقة.
بإمكانك المنافسة في فانتازي في الجول.
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تعرف على أفضل اللاعبين للاستعانة بهم في فريقك:
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