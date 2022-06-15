فانتازي في الجول - تعرف على أبرز اللاعبين قبل بداية الجولة 22 من الدوري المصري

الأربعاء، 15 يونيو 2022 - 00:12

كتب : أحمد غالب

فانتازي الدوري المصري

تعود عجلة الدوري للدوران من جديد والبداية ستكون مع مباراة الأهلي وإيسترن كومباني في الجولة 14 من الدوري المصري.

فانتازي في الجول الخاص بالدوري المصري يعود أيضا بأسماء قوية ونجوم عديدة قد تضمها لفريقك قبل بداية الجولة 22 من المسابقة.

بإمكانك المنافسة في فانتازي في الجول.

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حمل التطبيق

أندرويد من هنا و

ios من هنا

تعرف على أفضل اللاعبين للاستعانة بهم في فريقك:

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