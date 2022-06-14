قائمة الأهلي - ديانج يدعم الوسط وغياب علي لطفي أمام إيسترن كومباني

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 21:21

كتب : حسام نور الدين

أليو ديانج الأهلي مصر للمقاصة الدوري المصري

يدعم أليو ديانج قائمة الأهلي أمام إيسترن كومباني في المباراة المؤجلة من الجولة 14 والمقرر إقامتها مساء غدا الأربعاء.

ويغيب علي لطفي عن القائمة بسبب الإصابة ليتواجد الثلاثي مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في ظل استمرار تواجد محمد الشناوي مع منتخب مصر.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

أخبار متعلقة
مديرة أعمال بيرسي تاو توضح "موقفه من الأهلي بعد رحيل موسيماني" خبر في الجول – تفاصيل جلسة وزارة الرياضة مع مسؤولي الأهلي.. 8 ساعات و20 مستندا مران الأهلي - بحضور الخطيب.. الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لـ إيسترن كومباني بعد مطلب الأهلي.. لجنة من وزارة الرياضة تزور النادي ثم اتحاد الكرة

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف

الدفاع: محمود متولي - رامي ربيعة - بدر بانون - أحمد عبد النبي - محمود وحيد - كريم فؤاد - محمد هاني

الوسط: أليو ديانج - محمد محمود - أحمد نبيل كوكا - أحمد عبد القادر - محمد فخري - محمد أشرف - زياد طارق - طاهر محمد - حسين الشحات - وليد سليمان.

الهجوم: صلاح محسن - حسام حسن - محمد شريف.

وكان علاء عبد العال المدير الفني لإيسترن كومباني قد صرح عبر FilGoal.com عن طلبه بالالتزام بالاتفاق وخوض المباراة بدون اللاعبين الدوليين.

ولعب أليو ديانج مع منتخب بلاده مالي في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا خلال التوقف الدولي الحالي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 37 نقطة من 16 مباراة وبفارق سبع نقاط عن الزمالك المتصدر والذي خاض أربع مباريات زائدة.

بينما يتذيل إيسترن كومباني الترتيب برصيد 13 نقطة من 20 مباراة خاضهم الفريق.

اقرأ أيضا:

الخطيب يزور مران الأهلي

ليفربول يعلن صفقته المدوية

حقيقة "منشور استقالة بركات"

هل يستقيل إيهاب جلال

سقوط مدوٍ للكويت

الأهلي أليو ديانج إيسترن كومباني
نرشح لكم
بعد رحيل موسيماني وطولان.. تعرف على أقدم مدربي الدوري المصري حتى الآن مدرب جنوب إفريقيا: أشعر بالإحباط من موسيماني.. وبيرسي تاو لم ينجح مع الأهلي خبر في الجول – تفاصيل جلسة وزارة الرياضة مع مسؤولي الأهلي.. 8 ساعات و20 مستندا مران الأهلي - بحضور الخطيب.. الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لـ إيسترن كومباني بعد مطلب الأهلي.. لجنة من وزارة الرياضة تزور النادي ثم اتحاد الكرة الإسماعيلي يجدد عقد مهاجمه الصاعد بعد التأهل التاريخي.. ياسر حمد لـ في الجول: كنا ملزمين بالقتال لجعل فلسطين بين كبار آسيا مديرة أعمال بيرسي تاو توضح "موقفه من الأهلي بعد رحيل موسيماني"
أخر الأخبار
تعرف على جميع المتأهلين إلى كأس العالم 2022 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد رحيل موسيماني وطولان.. تعرف على أقدم مدربي الدوري المصري حتى الآن 4 دقيقة | الكرة المصرية
إنجاز غير مسبوق.. كوستاريكا آخر المتأهلين إلى كأس العالم بهدف كامبل 8 دقيقة | أمريكا
مدرب جنوب إفريقيا: أشعر بالإحباط من موسيماني.. وبيرسي تاو لم ينجح مع الأهلي 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
قائمة الأهلي - ديانج يدعم الوسط وغياب علي لطفي أمام إيسترن كومباني 39 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – تفاصيل جلسة وزارة الرياضة مع مسؤولي الأهلي.. 8 ساعات و20 مستندا 45 دقيقة | الكرة المصرية
بعد 14 عاما في ظل بيكرمان.. لورينزو مديرا فنيا لـ منتخب كولومبيا 50 دقيقة | أمريكا
مران الأهلي - بحضور الخطيب.. الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لـ إيسترن كومباني ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 2 عواد وأفشة وتريزيجيه. رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 3 في الجول يكشف كواليس رحيل موسيماني عن الأهلي في 7 نقاط 4 في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الطارئ.. مصير إيهاب جلال وودية كوريا