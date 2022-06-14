قائمة الأهلي - ديانج يدعم الوسط وغياب علي لطفي أمام إيسترن كومباني

يدعم أليو ديانج قائمة الأهلي أمام إيسترن كومباني في المباراة المؤجلة من الجولة 14 والمقرر إقامتها مساء غدا الأربعاء.

ويغيب علي لطفي عن القائمة بسبب الإصابة ليتواجد الثلاثي مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في ظل استمرار تواجد محمد الشناوي مع منتخب مصر.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف

الدفاع: محمود متولي - رامي ربيعة - بدر بانون - أحمد عبد النبي - محمود وحيد - كريم فؤاد - محمد هاني

الوسط: أليو ديانج - محمد محمود - أحمد نبيل كوكا - أحمد عبد القادر - محمد فخري - محمد أشرف - زياد طارق - طاهر محمد - حسين الشحات - وليد سليمان.

الهجوم: صلاح محسن - حسام حسن - محمد شريف.

وكان علاء عبد العال المدير الفني لإيسترن كومباني قد صرح عبر FilGoal.com عن طلبه بالالتزام بالاتفاق وخوض المباراة بدون اللاعبين الدوليين.

ولعب أليو ديانج مع منتخب بلاده مالي في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا خلال التوقف الدولي الحالي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 37 نقطة من 16 مباراة وبفارق سبع نقاط عن الزمالك المتصدر والذي خاض أربع مباريات زائدة.

بينما يتذيل إيسترن كومباني الترتيب برصيد 13 نقطة من 20 مباراة خاضهم الفريق.

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