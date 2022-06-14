عبد العال لـ في الجول: ملتزمون بخطاب رابطة الأندية بشأن مواجهة الأهلي.. وسنرى ما سيحدث مع ديانج

شدد علاء عبد العال المدير الفني لفريق إيسترن كومباني التزام فريقه بما جاء في خطاب رابطة الأندية بشأن مواجهة الأهلي المؤجلة.

ويحل إيسترن كومباني ضيفا على الأهلي في التاسعة من مساء غدا الأربعاء بالمباراة المؤجلة من الجولة 14 بمسابقة الدوري.

وكان الأهلي قد أعلن عن قائمته استعدادا لمواجهة إيسترن كومباني وشملت تواجد أليو ديانج المحترف المالي بعد عودته من منتخب بلاده خلال التوقف الدولي.

وقال علاء عبد العال لـ FilGoal.com: "رابطة الأندية أرسلت لنا خطابا رسميا يفيد بطلب تأجيل مواجهة إيسترن كومباني أمام الأهلي بدلا من 25 مايو إلى 15 يونيو بدون الدوليين المصريين والأجانب".

وشدد عبد العال "إيسترن كومباني لم يطلب ذلك ولكن هذا ما جاء إلينا في خطاب رسمي من رابطة الأندية".

وأضاف "نحن ملتزمون بما تم إبلاغنا به والدليل رفع اسم محمد صالح اللاعب الفلسطيني بسبب مشاركته مع منتخب بلاده".

وكان محمد صالح قد شارك مع منتخب فلسطين اليوم أمام منغوليا في مباراة تأهل الفريق الفلسطيني إلى كأس أمم آسيا.

أما عن تواجد أليو ديانج فأوضح "ربما سيكون في القائمة ولن يلعب، وإذا خاض المباراة سنرى وقتها ما سنفعله".

واختتم تصريحاته "إقامة المباراة بدون الدوليين بعد تأجيلها هو ما أعلنته الرابطة دون طلب من أي ناد".

‏ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 37 نقطة من 16 مباراة وبفارق سبع نقاط عن الزمالك المتصدر والذي خاض أربع مباريات زائدة.

بينما يتذيل إيسترن كومباني الترتيب برصيد 13 نقطة من 20 مباراة.

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