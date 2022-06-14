تعرف على جميع المتأهلين إلى كأس العالم 2022

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 21:58

كتب : FilGoal

كأس العالم

تأهل منتخب كوستاريكا إلى كأس العالم 2022 في قطر ليصبح آخر المتأهلين إلى المونديال.

ويقع فريق كوستاريكا في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات إسبانيا وألمانيا واليابان.

واكتمل عقد الـ32 فريقا المتأهلين.

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كأس العالم كوستاريكا قطر 2022
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