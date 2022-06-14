للمرة الثانية.. الكويتي بدر المطوع يصبح عميد لاعبي العالم

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 22:15

كتب : FilGoal

بدر المطوع

أصبح الكويتي بدر المطوع عميدا للاعبي العالم على مستوى المنتخبات كأكثر لاعب خوضا للمباريات الدولية.

ووصل المطوع إلى الصدارة العالمية بعدما شارك كبديل أمام الأردن في الجولة الأخيرة من المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا 2023.

ووصل المطوع للمباراة رقم 196 محطما رقم الماليزي سوه تشين أوو.

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واعتلى الماليزي صدارة الترتيب العالمي في أغسطس 2021 بعدما موافقة الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" على طلب الاتحاد الماليزي. (طالع التفاصيل)

وأصبح سوه تشين أوو البالغ 72 عاما الآن، عميد لاعبي العالم برصيد 195 مباراة دولية بقميص المنتخب الماليزي بين 1969 و1984، أي بعد 37 عاما من اعتزاله اللعب دوليا.

وكان المطوع أصبح في يونيو 2021 عميد لاعبي العالم محطما رقم أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، لكن سبقه الماليزي لاحقا بعد قرار فيفا. (طالع التفاصيل)

وخاض المطوع أول مباراة دولية له عام 2003 وما زالت مستمرة بعمر 38 عاما.

ويأتي في المركز الثالث البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 188 مباراة دولية ولا زال يمتلك الفرصة للوصول للصدارة.

ويحتل الدون البرتغالي صدارة ترتيب هدافي المنتخبات عبر التاريخ برصيد 117 هدفا دوليا بعدما تخطى من قبل الإيراني علي دائي.

ويظل أحمد حسن في المركز الرابع برصيد 184 مباراة دولية خاضها بين 1995 و2012.

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