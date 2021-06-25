بدر المطوع يتجاوز أحمد حسن ويصبح عميد لاعبي العالم

أصبح الكويتي بدر المطوع عميد لاعبي العالم رسميا اليوم الجمعة بعدما شارك في لقاء منتخب بلاده ضد البحرين.

ويلتقي منتخب الكويت بمنافسه البحرين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم التي ستقام في قطر في شهر ديسمبر المقبل.

وأصبحت تلك المباراة هي رقم 185 في مسيرة المطوع صاحب الـ36 عاما الدولية.

وبذلك يتجاوز أحمد حسن الذي يمتلك في رصيده الدولي رفقة منتخب مصر 184 مباراة دولية.

قمة خليجية عربية بين البحرين والكويت في التصفيات المؤهلة لـ #كأس_العرب.. الآن على #أبوظبي_الرياضية 2#البحرين_الكويت pic.twitter.com/aZKCUErIH2 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) June 25, 2021

وينافس أحمد حسن الذي لعب آخر مباراة دولية له في عام 2012، كل من العماني أحمد مبارك صاحب الـ 180 مباراة دولية وقائد منتخب إسبانيا سيرخيو راموس الذي يملك نفس عدد المباريات ولكنه يغيب عن يورو 2020.

وحافظ أحمد حسن على صدارته لقائمة أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية لمدة 9 أعوام و33 يوما.