مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول يوضح حقيقة "منشور استقالة بركات"

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 18:09

كتب : أحمد الخولي

عمرو السولية - محمد بركات - منتخب مصر

أوضح مصدر باتحاد الكرة حقيقة المنشور المنسوب لـ محمد بركات عضو اتحاد الكرة المصري بتقديم استقالته.

وتداول راود وسائل التواصل الاجتماعي منشورا منسوبا لنجم منتخب مصر السابق يعلن استقالته من اتحاد الكرة.

وقال المصدر لـ FilGoal.com في تصريح مقتضب: "ليس لدى محمد بركات أي حسابات على في بوك أو تويتر، ولديه حساب على إنستجرام فقط".

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وشدد "بركات لم يكتب أو يصرح بأي شيء".

وانتشر منشورا عبر صحفة تحمل اسم محمد بركات تعلن استقالته من منصبه في اتحاد الكرة المصري.

وخسر منتخب مصر بنتيجة 4-1 أمام كوريا الجنوبية وديا.

وبدأ إيهاب جلال مسيرته التدريبية لمنتخب مصر بالفوز على غينيا بهدف دون رد.

وخسر من إثيوبيا في الجولة الثانية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 بنتيجة 2-0.

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