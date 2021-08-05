ماليزي يصبح عميد لاعبي العالم بعد 37 عاما من اعتزاله اللعب الدولي

أصبح الماليزي سوه تشين أوو عميد لاعبي العالم في كرة القدم على مستوى المنتخبات بعد موافقة الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" على طلب الاتحاد الماليزي.

وكان الكويتي بدر المطوع قد أصبح في يونيو الماضي عميد لاعبي العالم محطما رقم أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق. (طالع التفاصيل)

وأصبح سوه تشين أوو البالغ 71 عاما الآن، عميد لاعبي العالم برصيد 195 مباراة دولية بقميص المنتخب الماليزي بين 1969 و1984، أي بعد 37 عاما من اعتزاله اللعب دوليا.

وقال سوه تشين أوو في تصريحات عبر موقع الاتحاد الآسيوي: "أشكر فيفا والاتحاد الماليزي على الاهتمام، أشعر بالسعادة عقب تأكيد رقمي، وشرف كبير لي أن أصبح أكثر لاعب في العالم خوضا للمباريات الدولية".

وبذلك تراجع أحمد حسن للمركز الثالث في ترتيب أكثر لاعبي العالم تمثيلا للمنتخبات الوطنية.

ولا يزال أمام سيرخيو راموس الفرصة بقميص منتخب إسبانيا إذ أصبح عليه خوض 16 مباراة بقميص الماتادور ليصبح عميد لاعبي العالم.

ويمتلك راموس الذي غاب عن المشاركة في يورو 2020 وأولمبياد طوكيو 2020 الصيف الجاري 180 مباراة دولية بقميص إسبانيا.