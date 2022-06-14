الأردن تكتسح الكويت وتطير إلى كأس آسيا.. والبحرين تتأهل دون عناء

تأهل منتخب الأردن إلى نهائيات كأس آسيا 2023، بفوزه العريض على مضيفه الكويتي بثلاثية دون رد في ملعب جابر الأحمد الدولي، بالجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الأولى من الدور الثالث للتصفيات.

علي علوان افتتح التسجيل للأردن في الدقيقة 62، قبل أن يضيف محمود مرضي هدفًا ثانيًا للأردن في الدقيقة 89.

وجاءت رصاصة الرحمة في شباك أصحاب الأرض بالدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع عندما سجل نور الدين الروايدة هدف الأردن الثالث.

وشهد الشوط الثاني مشاركة بدر المطوع أسطورة الكويت دون أن ينجح في تغيير الوضع.

لترفع الأردن رصيدها إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة وتعبر رسميًا إلى النهائيات.

فيما تجمّد رصيد الكويت عند 3 نقاط في المركز الثالث، وفقد رسميًا حظوظ التواجد في النهائيات العام المقبل.

ويحتل منتخب إندونيسيا المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ويتفوق على الكويت في المواجهات المباشرة.

وتلعب إندونيسيا مباراة حسم آخر مقعد في كل التصفيات أمام نيبال مساء اليوم الثلاثاء.

ويكفي إندونيسيا الفوز أو التعادل لتكون آخر المنتخبات صعودًا للنهائيات.

فيما يحتاج منتخب الفلبين ثاني المجموعة الثانية إلى هزيمة نيبال حتى يصعد، إذ يمتلك 4 نقاط ضمن صراع أفضل 5 ثواني.

نجاح وإخفاق عربي

وفي المجموعة السادسة تأهلت البحرين دون عناء فوزها على تركمنستان بهدف وحيد سجله عبد الله هلال من ركلة جزاء في الدقيقة 23.

ورفعت البحرين رصيدها إلى 9 نقاط في الصدارة بالعلامة الكاملة، بينما فشلت تركمنستان في الصعود بتجمد رصيدها عند 3 نقاط.

كما صعدت في نفس المجموعة ماليزيا بفوزها الكبير على ضيفتها بنجلاديش بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب بوكيت جلال.

ماليزيا سجلت أهدافها بواصطة محمد صفاوي بن راشد، وديون جوان كولز، ومحمد سيافيق، ودارن لوك. بينما سجل محمد إبراهيم هدف بنجلاديش الوحيد.

لترفع ماليزيا رصيدها إلى 6 نقاط وتتأهل ضمن أفضل 5 منتخبات صاحبة المركز الثاني.

وفي المجموعة الثانية، عجز اليمن عن الصعود بخسارته المفاجئة أمام منغوليا دون رد.

وسجل جانبولد جانبايار هدفي منغولي في الدقيقتين 8 و53، ليرفع رصيد بلاده إلى 3 نقاط بعد أن ودعت التصفيات.

فيما تجمد رصيد اليمن عند نقطة وحيدة في قاع المجموعة، وفوّت فرصة تجاوز الفلبين في الترتيب.

وكان منتخب فلسطين قد تأهل عن تلك المجموعة في وقتٍ سابق من اليوم الثلاثاء بفوزه العريض على الفلبين برباعية نظيفة.

وبالتالي باتت المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا 2023 حتى اللحظة: اليابان، سوريا، قطر، كوريا الجنوبية، أستراليا، إيران، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الصين، العراق، عُمان، فيتنام، لبنان، الأردن، فلسطين، أوزبكستان، تايلاند، الهند، هونج كونج، البحرين، ماليزيا، طاجكستان، قيرجيزستان.

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