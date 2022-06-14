مران الأهلي - بحضور الخطيب.. الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لـ إيسترن كومباني

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 20:53

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

اختتم فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة إيسترن كومباني بحضور محمود الخطيب رئيس النادي.

وخاض الأهلي أولى تدريباته بعد فسخ التعاقد مع بيتسو موسيماني المدير الفني بالتراضي.

ويقود سامي قمصان القائم بأعمال المدير الفني للفريق التدريبات استعدادا للمباراة المؤجلة من الجولة 14 من الدوري.

أخبار متعلقة
مديرة أعمال بيرسي تاو توضح "موقفه من الأهلي بعد رحيل موسيماني" بيان - موسيماني يوضح حقيقة توقيعه لفريق جديد بعد الرحيل عن الأهلي بعد مطلب الأهلي.. لجنة من وزارة الرياضة تزور النادي ثم اتحاد الكرة للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم.. نور الدين حكما لمباراة الأهلي وإيسترن كومباني

ودعم محمود الخطيب رئيس النادي الجهاز الفني واللاعبين على هامش مران اليوم بحضوره قبل انطلاق المران.

May be an image of 6 people and people standing

ويستضيف الأهلي فريق إيسترن كومباني على استاد الأهلي we السلام في التاسعة من مساء غدا الأربعاء.

وعقد سامي قمصان محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة إيسترن كومباني.

وخاض الفريق مرانه على ملعب التتش واشتمل على جزء بدني خفيف وتدريبات الكرة.

وخاض ثلاثي حراسة المرمى مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وواصل حمدي فتحي وعلي لطفي ومحمد عبد المنعم ثلاثي الفريق، تنفيذ برنامجهم التأهيلي على ‏هامش مران الفريق. ‏

وأدى الثلاثي جلسات في الجيم ثم استكملوا برنامجهم التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ ‏بعض الفقرات، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وكان حمدي فتحي قد تعرض لإصابة عضلية خلال تواجده في مران المنتخب بينما اشتكى علي لطفي من إصابة في الرسغ وشارك في عمليات الإحماء.

ويواصل محمد عبد المنعم تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الضامة.

‏ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 37 نقطة من 16 مباراة وبفارق سبع نقاط عن الزمالك المتصدر والذي خاض أربع مباريات زائدة.

بينما يتذيل إيسترن كومباني الترتيب برصيد 13 نقطة من 20 مباراة.

اقرأ أيضا

حقيقة منشور استقالة بركات من اتحاد الكرة

موقف بيرسي تاو بعد رحيل موسيماني

حقيقة استقالة إيهاب جلال

صفقة مفاجئة قد تحدث لمانشستر يونايتد

مران الأهلي الأهلي تدريبات
نرشح لكم
بعد رحيل موسيماني وطولان.. تعرف على أقدم مدربي الدوري المصري حتى الآن مدرب جنوب إفريقيا: أشعر بالإحباط من موسيماني.. وبيرسي تاو لم ينجح مع الأهلي قائمة الأهلي - ديانج يدعم الوسط وغياب علي لطفي أمام إيسترن كومباني خبر في الجول – تفاصيل جلسة وزارة الرياضة مع مسؤولي الأهلي.. 8 ساعات و20 مستندا بعد مطلب الأهلي.. لجنة من وزارة الرياضة تزور النادي ثم اتحاد الكرة الإسماعيلي يجدد عقد مهاجمه الصاعد بعد التأهل التاريخي.. ياسر حمد لـ في الجول: كنا ملزمين بالقتال لجعل فلسطين بين كبار آسيا مديرة أعمال بيرسي تاو توضح "موقفه من الأهلي بعد رحيل موسيماني"
أخر الأخبار
تعرف على جميع المتأهلين إلى كأس العالم 2022 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد رحيل موسيماني وطولان.. تعرف على أقدم مدربي الدوري المصري حتى الآن 4 دقيقة | الكرة المصرية
إنجاز غير مسبوق.. كوستاريكا آخر المتأهلين إلى كأس العالم بهدف كامبل 8 دقيقة | أمريكا
مدرب جنوب إفريقيا: أشعر بالإحباط من موسيماني.. وبيرسي تاو لم ينجح مع الأهلي 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
قائمة الأهلي - ديانج يدعم الوسط وغياب علي لطفي أمام إيسترن كومباني 39 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – تفاصيل جلسة وزارة الرياضة مع مسؤولي الأهلي.. 8 ساعات و20 مستندا 45 دقيقة | الكرة المصرية
بعد 14 عاما في ظل بيكرمان.. لورينزو مديرا فنيا لـ منتخب كولومبيا 50 دقيقة | أمريكا
مران الأهلي - بحضور الخطيب.. الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لـ إيسترن كومباني ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 2 عواد وأفشة وتريزيجيه. رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 3 في الجول يكشف كواليس رحيل موسيماني عن الأهلي في 7 نقاط 4 في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الطارئ.. مصير إيهاب جلال وودية كوريا