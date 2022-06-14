مران الأهلي - بحضور الخطيب.. الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لـ إيسترن كومباني

اختتم فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة إيسترن كومباني بحضور محمود الخطيب رئيس النادي.

وخاض الأهلي أولى تدريباته بعد فسخ التعاقد مع بيتسو موسيماني المدير الفني بالتراضي.

ويقود سامي قمصان القائم بأعمال المدير الفني للفريق التدريبات استعدادا للمباراة المؤجلة من الجولة 14 من الدوري.

ودعم محمود الخطيب رئيس النادي الجهاز الفني واللاعبين على هامش مران اليوم بحضوره قبل انطلاق المران.

ويستضيف الأهلي فريق إيسترن كومباني على استاد الأهلي we السلام في التاسعة من مساء غدا الأربعاء.

وعقد سامي قمصان محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة إيسترن كومباني.

وخاض الفريق مرانه على ملعب التتش واشتمل على جزء بدني خفيف وتدريبات الكرة.

وخاض ثلاثي حراسة المرمى مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وواصل حمدي فتحي وعلي لطفي ومحمد عبد المنعم ثلاثي الفريق، تنفيذ برنامجهم التأهيلي على ‏هامش مران الفريق. ‏

وأدى الثلاثي جلسات في الجيم ثم استكملوا برنامجهم التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ ‏بعض الفقرات، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وكان حمدي فتحي قد تعرض لإصابة عضلية خلال تواجده في مران المنتخب بينما اشتكى علي لطفي من إصابة في الرسغ وشارك في عمليات الإحماء.

ويواصل محمد عبد المنعم تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الضامة.

‏ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 37 نقطة من 16 مباراة وبفارق سبع نقاط عن الزمالك المتصدر والذي خاض أربع مباريات زائدة.

بينما يتذيل إيسترن كومباني الترتيب برصيد 13 نقطة من 20 مباراة.













































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