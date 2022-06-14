أمير مرتضى: متعاطف مع الأهلي في أزمة اتحاد الكرة لأن الزمالك مر بمثلها

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 00:35

كتب : FilGoal

أمير مرتضى منصور

تعجب أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الزمالك من عدم اهتمام اتحاد الكرة بالخطابات المرسلة إلى الأندية.

وقال أمير مرتضى عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لدينا شكاوى كثيرة من اتحاد الكرة بشأن إرسال الخطابات لأنها أحيانا ترسل لنا وأحيانا لا ترسل".

وواصل "من العيب أن نخرج من الأزمة الحالية لاتحاد الكرة دون أن نتعلم أي شيء".

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وأكمل "أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة الخاصة بإرسال الخطابات حدث مثلها مع الزمالك ولكن بشكل مختلف".

وأشار "الأندية هي من تدفع رواتب موظفي اتحاد الكرة من نسبة توثيق العقود وعوائد البث التليفزيوني وعقوبات اللاعبين والمدربين والأندية، لذلك يجب أن يكون من يعمل في اتحاد الكرة قادرا على تنفيذ جميع مهام وواجبات وظيفته".

وأردف "حتى الآن اتحاد الكرة لم يحل أزمتنا مع أحمد الشناوي حارس بيراميدز المستمرة منذ 5 سنوات ولم نحصل على المبلغ الذي حكمت به لجنة شؤون اللاعبين لنا وهو 8 ملايين جنيه".

وأتم تصريحاته "ما حدث من اتحاد الكرة مع الأهلي في أزمة ملعب نهائي إفريقيا كارثة وأنا متعاطف معهم".

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