أمير مرتضى: لدينا نظام خاص في إجراء الصفقات.. والظروف الصعبة تخلق حلول غير تقليدية

أشاد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك بأداء اللاعبين الشباب في مواجهة الداخلية بكأس مصر.

وحسم الزمالك تأهله إلى ثمن نهائي النسخة الحالية من كأس مصر بعد الفوز على الداخلية بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي تم اللجوء فيها لشوطين إضافيين.

وقال أمير مرتضى عبر قناة أون تايم سبورتس: "لدينا العديد من الإصابات، اللاعبون الشباب يتدربون معنا منذ فترة وأبلغناهم أن هناك وقتا سنحتاج إليهم وقد حدث اليوم، وشاهدنا في مباراة الداخلية إصابة محمد عبد الغني وعبد الله جمعة وروقا وهي أشياء تحدث".

وبالحديث عن دور جوسفالدو فيريرا في الصفقات الجديدة شدد"لدينا نظام نعمل به، أننا نقوم بالصفقات بالتشاور مع المدير الفني بالتأكيد ولكن وفقا لاستراتيجية النادي".

وتابع أمير مرتضى "وُضعنا في ظروف مختلفة، جئنا في شهر فبراير وسط مشاكل فنية وإدارية ومالية وأيضا قرار بوقف القيد".

وأضاف "بالطبع سيكون هناك تقييم في نهاية الموسم، ولكن من الظلم أن يتم الحكم على فيريرا الآن لأنه جاء في ظروف صعبة مثلنا".

وبالعودة لمباراة الداخلية قال المشرف العام على الكرة بالزمالك "اللاعبون فعلوا ما عليهم وهناك من ظهر بمستوى رائع مثل سيف جعفر وعبد الله جمعة".

وواصل "الظروف الصعبة هي التي تدفع المدير الفني لخلق حلول غير تقليدية، لم يعد هناك ما يسمى بلاعب صغير، اللاعب الذي يبلغ 20 عاما بات مهما في الفرق".

وبالحديث عن مباراة القمة المقبلة اختتم تصريحاته "دائما ما يكون لها حسابات مختلفة أيا كانت الظروف، الأهلي والزمالك فريقان كبار، نحترم الأهلي وسنعمل على الفوز بالتأكيد".

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام الأهلي يوم الأحد ضمن منافسات الدوري المصري.

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