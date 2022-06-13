الكنغر المجنون يقهر 13 ساحرا من بيرو ويصعد بـ أستراليا لـ كأس العالم

الإثنين، 13 يونيو 2022 - 23:11

كتب : محمود ضياء

أندريو ريدماين حارس أستراليا

حسم منتخب أستراليا تأهله لـ كأس العالم 2022 في قطر بعد الفوز على بيرو 5-4 بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي ثم الإضافي بالتعادل السلبي في مباراة شهدت عديد التدخلات العنيفة بين لاعبي الفريقين وقلت فيها الفرص الخطرة.

وبرغم التدخلات القوية، إلا أن الحكم لم يشهر البطاقة الصفراء إلا مرتين فقط.

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حاول لاعبو الفريقين التسديد في 21 مناسبة خلال 120 دقيقة ولكن لم يكن على المرمى منها إلا ثلاث فقط، 2 لـ أستراليا و1 لـ بيرو.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، قرر جراهام أرنولد مدرب أستراليا إقحام الحارس أندريو ريدماين في مكان ماتيو ريان لركلات الترجيح.

مارتن بويلي لاعب أستراليا أهدر الركلة الأولى والوحيدة للكنغر.

الحارس ريدماين الذي كان كثير الحركة على خط المرمى لتشتيت لاعبي بيرو تمكن من حسم التأهل بعد التصدي للركلة السادسة من أليكس فاليرا بعد أن تصدى القائم للركلة الثالثة من لويس أدنفكولا.

شبكة بي بي سي، ذكرت في تقرير قبل المباراة أن 13 ساحرا من أكبر سحرة البيرو قاموا ببعض الطقوس السحرية ليتمكن منتخب بيرو من التغلب على أستراليا في الملحق.

الطقوس بدأت في أحد الجبال وطعنوا بعض صور لاعبي أستراليا بالسيوف ونفخوا الأبواق.

السحرة اختتموا طقوسهم بالقول أنهم يرون منتخب بلادهم في مونديال قطر.

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تأهل أستراليا هو السادس في تاريخها والخامس على التوالي منذ 2006.

وحسم الكنغر الصعود من الملحق عن طريق ضربات الجزاء للمرة الثانية في تاريخها بعد التفوق على أوروجواي في 2006.

وسيتواجد المنتخب الأسترالي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فرنسا والدنمارك وتونس.

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