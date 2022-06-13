وزارة الرياضة تعلن بدء لجنة بحث شكاوى عدم الشفافية والفساد فحص شامل لاتحاد الكرة

الإثنين، 13 يونيو 2022 - 17:19

كتب : أحمد الخولي

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

بدأت لجنة بحث شكاوى عدم الشفافية والفساد بوزارة الرياضة فحصا شاملا لاتحاد كرة القدم.

ويعتبر نهائي دوري أبطال إفريقيا الأخير والملفات المالية أهم أعمال اللجنة.

وكشفت وزارة الرياضة في بيانها أنه في ضوء حرصها للقيام بدورها نحو استقرار المنظومة الرياضية من خلال تفعيل دورها في الرقابة والمحاسبة على كافة الهيئات الرياضية والشبابية، باشرت اللجنة المشكلة بقرار من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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وتبدأ اللجنة بحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد وفحص أعمال الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقامت اللجنة المشكلة من السادة المستشارين ومن المختصين بوزارة الشباب والرياضة مباشرة أعمالها نحو فحص العديد من الملفات بالاتحاد المصري لكرة القدم.

ويأتي في مقدمة ذلك الملابسات الخاصة بالمكاتبات المتعلقة بعدم التقدم بطلب استضافة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت في المغرب بين فريقي الأهلي والوداد وفقا لما ورد من النادي الأهلي.

وتتضمن أعمال اللجنة فحص العديد من الملفات المالية خلال الفترة الحالية والفترات السابقة على مدار تعاقب مجالس الإدارات واللجان التي كانت مشكلة لإدارة شؤون الاتحاد من كافة الجوانب المالية.

وتنتهي اللجنة من أعمال الفحص خلال الأيام المقبلة على أن يصدر عنها تقريرا تفصيليا يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها تمهيدا لاتخاذ ما يلزم في ضوء النتائج التي ستتوصل إليها أعمال اللجنة.

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