بعد رحيله عن ريال مدريد.. رونالدو يوجه رسالة مؤثرة لـ مارسيلو

الإثنين، 13 يونيو 2022 - 22:07

كتب : FilGoal

مارسيلو - رونالدو

وجه كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد رسالة إلى البرازيلي مارسيلو بعد رحيله عن ريال مدريد.

وودّع مارسيلو قائد ريال مدريد ناديه بعد 15 عامًا في صفوفه اليوم بعد نهاية مدة تعاقده مع المرينجي.

وأرسل كريستيانو الرسالة عبر "تويتر"، وكتب: "أكثر من مجرد زميل في الفريق، أخ أعطتني إياه كرة القدم، داخل وخارج الملعب، أحد أكثر النجوم الذين سعدت بمشاركة غرفة تبديل الملابس معهم. انطلق نحو تلك المغامرة الجديدة بكل شيء، مارسيلو!".

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وتزامل رونالدو مع مارسيلو في ريال مدريد لمدة 8 مواسم قبل رحيل رونالدو عن الفريق صيف 2018.

وخاض مارسيلو 545 مباراة بقميص ريال مدريد، سجل خلالها 38 هدفا وصنع 103.

وبات مارسيلو أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولات في تاريخ ريال مدريد بواقع 25 لقبًا.

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