بعد رحيله عن ريال مدريد.. رونالدو يوجه رسالة مؤثرة لـ مارسيلو

وجه كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد رسالة إلى البرازيلي مارسيلو بعد رحيله عن ريال مدريد.

وودّع مارسيلو قائد ريال مدريد ناديه بعد 15 عامًا في صفوفه اليوم بعد نهاية مدة تعاقده مع المرينجي.

وأرسل كريستيانو الرسالة عبر "تويتر"، وكتب: "أكثر من مجرد زميل في الفريق، أخ أعطتني إياه كرة القدم، داخل وخارج الملعب، أحد أكثر النجوم الذين سعدت بمشاركة غرفة تبديل الملابس معهم. انطلق نحو تلك المغامرة الجديدة بكل شيء، مارسيلو!".

Mais do que um companheiro de equipa, um irmão que o futebol me deu. Dentro e fora dos campos, um dos maiores craques com quem tive o prazer de partilhar um balneário. Vai com tudo nessa nova aventura, Marcelo! 🙌🏽🙏🏽👊🏽 pic.twitter.com/Rjgb5R3DAd — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 13, 2022

وتزامل رونالدو مع مارسيلو في ريال مدريد لمدة 8 مواسم قبل رحيل رونالدو عن الفريق صيف 2018.

وخاض مارسيلو 545 مباراة بقميص ريال مدريد، سجل خلالها 38 هدفا وصنع 103.

وبات مارسيلو أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولات في تاريخ ريال مدريد بواقع 25 لقبًا.

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