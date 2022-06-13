الأهلي يكشف حقيقة الشرط الجزائي مع موسيماني وسبب عدم التكريم.. وموقف قمصان من القمة

شدد سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي على أن لجنة التخطيط بدأت دراسة السير الذاتية لاختيار خليفة موسيماني موضحا موقف سامي قمصان من مباراة القمة أمام الزمالك.

وأعلن الأهلي في وقت سابق اليوم إنهاء تعاقده مع بيتسو موسيماني بالتراضي.

.وقال سعد شلبي في تصريحات لقناة صدى البلد: "تجربة موسيماني مع الأهلي تميزت بالنجاح الكبير ولكن بعد النهائي انتاب موسيماني حالة من الحزن الشديد".

وأضاف "كان سيكون إنجازا كبيرا بالنسبة له أن يحقق اللقب 3 مرات مع ناد كبير. كان هناك اجتماعا اليوم والجميع لديه إصرار ورغبة شديدة في استمرار موسيماني تحقيقا للاستقرار ولكن موسيماني أكد أنه في حاجة لفترة من الراحة ورغبة في عدم استكمال المسيرة".

وأضاف "إدارة الأهلي تفهمت الأمر وانتهت العلاقة بشكل ودي البيان الذي صدر من موسيماني عبر فيه عن حزنه وشكره للأهلي وإدارته وإن الإدارة وفرت ليه كل سبل الدعم".

وواصل "تكليف حسام غالي بملف المدير الفني؟ لدينا قواعد في الأهلي ولجنة تخطيط ستدرس السير الذاتية المقترحة لاختيار المدرب القادر على تلبية طموح جماهير الأهلي. تجاوزنا مواقف مشابهة من قبل".

وأردف "ترشيح كيروش أو فايلر للتواجد في الأهلي؟ كل السير الذاتية المقترحة يتم عرضها على لجنة التخطيط وتدرسها وفقا للمعايير المحددة واحتياجات الأهلي بغض النظر عن الأسماء. هناك قواعد تحكم عمل اللجنة والأمر لا يكون معلنا بالنسبة للجميع حتى يتم اعتماد الأسماء المرشحة ويتم اعتمادها بعدها من مجلس الإدارة طبقا للنظام المؤسسي المتعارف عليه".

واستكمل "سامي قمصان سيدرب الأهلي في القمة؟ سيقود الأهلي في المباريات المقبلة وكلنا ثقة فيه وفي اللاعبين".

ويلعب الأهلي مع إيسترن كومباني الأربعاء قبل مواجهة الزمالك 19 يونيو.

وأتم "علاقة الاحترام متبادلة بين الأهلي وموسيماني وهو ما ساهم في إنهاء العلاقة بشكل ودي".

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وتابع سعد شلبي في وقت لاحق تصريحاته لـ قناة أون تايم سبورتس2 "تنازل أحد الطرفين عن الشرط الجزائي؟ العلاقة انتهت بالتراضي وباتفاق الطرفين لذلك فلا وجود للشرط الجزائي. الأهلي يحترم موسيماني كثيرا والعكس صحيح من المدرب والجميع كان حريصا على نهاية العقد بشكل ودي".

واستطرد "تكريم موسيماني؟ ارتباط المدرب بالسفر السفر لم يسمح بذلك وسيتأجل لفترة ولكن العلاقة ممتدة بين الطرفين بكل ود وسوف يكون هناك التقدير اللائق بالمدرب وبالنادي الأهلي".

وأردف "موعد حسم المدرب الجديد؟ ليس هناك مدة محددة، لجنة التخطيط ستدرس السير الذاتية وتعرضها على مجلس الإدارة وشركة الكرة ويتم اتخاذ القرار بعدها في أقرب فرصة ممكنة".

وأكمل "على جماهير الأهلي أن تكون مطمئنة بخصوص مستقبل فريق الكرة بعد رحيل موسيماني، كلنا ثقة في اللاعبين والجهاز الفني الحالي".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق كواليس رحيل موسيماني عن الأهلي.

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