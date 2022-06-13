مؤتمر مدرب الداخلية: الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء.. وخبرات الزمالك حسمت المباراة

يرى سيد عيد المدير الفني لفريق الداخلية أن الحكم تغاطى عن ركلة جزاء أمام الزمالك في المباراة التي جمعتهما في دور الـ32 لـ كأس مصر.

وأحبط الزمالك مفاجأة الداخلية وفاز عليه بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نشوة اللاعبين فادتنا في المباراة ولذلك ظهرنا بشكل جيد في المباراة، وأرى أن الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء واضحة لنا".

وأضاف "الداخلية استفاد كثيرا من مباراة اليوم، قبل أن تحدث عملية إحلال وتبديل في صفوف الفريق قبل انطلاق الدوري".

وواصل "كنا نسعى لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، ولكن احتكاك الداخلية في دوري القسم الثاني يختلف عن مواجهة فريق بالدوري قوي بحجم الزمالك، ولكن خبرات الزمالك حسمت المباراة".

وتابع "التغيرات في المباراة كانت محدودة قبل أن يتقدم الزمالك، ولكن بعد التأخر قمت بالدفع بثنائي هجومي وجناح سريع لتنشيط الفريق".

وأردف "راض عن النتيجة والمستوى الذي ظهر عليه فريقه في مباراة اليوم، لقد خضت دوري القسم الثاني بـ11 لاعب فقط مع إجراء تغييرات محدودة فقط في بعض الأحيان".

وأتم "أنا مستمر مع الداخلية في الموسم المقبل، واتفق مع الإدارة على كافة التفاصيل في الفترة الأخيرة".

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي 19 يونيو المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة 20 للدوري المصري.

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