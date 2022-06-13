الزمالك يُحبط مفاجأة الداخلية ويتأهل لثمن نهائي كأس مصر

الإثنين، 13 يونيو 2022 - 22:42

كتب : FilGoal

احتفال سيف جعفر بهدف الزمالك في الداخلية

أحبط الزمالك مفاجأة الداخلية وفاز عليه بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن دور الـ32 لكأس مصر موسم 2021/2022، التي أقيمت في استاد القاهرة.

وفاز الزمالك على الداخلية ليتأهل لدور الـ16 من البطولة، في انتظار القرعة لمعرفة خصمه المقبل.

ووصلت المباراة بين الفريقين إلى الوقت الإضافي بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

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قبل أن ينجح أشرف بنشرقي في تسجيل هدف فوز وصعود الزمالك.

وصف المباراة

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هدد الداخلية مرمى الزمالك في الدقيقة الأولى بضربة رأسية من سمير فكري لكن الكرة مرت جوار القائم.

وبعدها بقليل انفرد سمير فكري بالمرمى ليراوغ محمد عواد ويضع الكرة في الشباك مسجلا هدف تقدم الداخلية في الدقيقة 4.

بعد الهدف سيطر الزمالك على اللعب ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى، بينما اعتمد الداخلية على الهجمات المرتدة.

وطالب لاعبو الزمالك بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 41 بعد سقوط أوباما، لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الداخلية بهدف دون رد.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني دفع جوسفالدو فيريرا بالثنائي أشرف بنشرقي وسيف جعفر، بدلا من يوسف أسامة ومحمد طارق.

وسدد سيد عبد الله كرة قوية في الدقيقة 55 أبعدها الحارس لركلة ركنية ومنع فرصة التعادل على الزمالك.

لكن ضغط الزمالك أسفر عن هدف التعادل في الدقيقة 60 بتسديدة قوية من سيف جعفر من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الداخلية بطريقة رائعة.

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وشارك شيكابالا بدلا من عمر السعيد في الدقيقة 82 ليعود بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

وفي الدقيقة 87 وصلت الكرة إلى شيكابالا أمام المرمى ليمر من الحارس ويرسل عرضية أمام الشباك الخالية لكن الدفاع أبعدها.

وشارك إسلام جابر بدلا من سيد عبد الله في الدقيقة 88.

قبل أن ينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 وتذهب المباراة إلى الوقت الإضافي.

الوقت الإضافي

في الشوط الإضافي الثاني وصلت الكرة إلى شيكابالا داخل منطقة الجزاء ليمر من الدفاع ويسدد من أمام المرمى كرة مرت جوار القائم.

لكن بنشرقي نجح في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول في المرور من مدافع الداخلية وأسكن الكرة في الشباك بتسديدة على يسار الحارس مسجلا هدف الزمالك الثاني، بعد تمريرة طويلة من عبد الشافي.

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وفي الشوط الإضافي الثاني شارك رزاق سيسيه بدلا من يوسف أوباما.

وانفرد شيكابالا بالمرمى ومر من الحارس وسدد كرة مرت على خط المرمى مهدرا فرصة إضافة الهدف الثالث.

ومرت الدقائق المتبقية دون أي تغيير في النتيجة لتنتهي المباراة بفوز الزمالك.

الزمالك الداخلية كأس مصر أشرف بنشرقي
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