أبو ريدة: تعرضت لأكاذيب وافتراءات غير طبيعية.. ويجب أن يتم الاعتراف بالخطأ

شدد هاني أبو ريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA والمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي على أنه لم يتأخر دائما في مساندة الأندية المصرية.

وعقد الأهلي مؤتمرا صحفيا كشف فيه ملابسات أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال هاني أبو ريدة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "تعرضت لأكاذيب وافتراءات غير طبيعية في الفترة الأخيرة وأخرها ما حدث بشأن أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "التاريخ شاهد على دوري مع المنتخب الوطني والأندية المصرية ومساندتها، الأهلي أو الزمالك أو أي نادي مصري يطلب المساعدة سأقدم ذلك، مصر لها قيمة كبيرة في الاتحاد الإفريقي والكل ينظر لنا بشكل جيد".

وتابع "كنت ضد قرار إقامة نهائي دوري الأبطال من مباراة واحدة ولكن الأغلبية قررت أن النهائي سيكون مباراة واحدة ولم يكن فيها قرار بإقامتها على أرض محايدة".

وواصل "يجب أن يتم الاعتراف بالخطأ، خطاب كاف وصل إلى اتحاد الكرة وما حدث بعد ذلك خطأ. لا يجوز أن نرمي الأخطاء على غيرنا فنحن دولة كبيرة. اتحاد الكرة هو المنوط بمخاطبة الاتحاد الافريقي لاستضافة النهائي".

واستكمل "تأخر الإعلان عن مكان إقامة النهائي بسبب الشد والجذب في مسألة إقامة النهائي من مباراة واحدة أو مباراتين. كان يهمني الحضور الجماهيري في النهائيات وهو ما لن يحدث طالما كان النهائي بين. فريقين من خارج البلد ولذلك طالبت بعودة النهائي لمباراتين".

وأردف "من حق الأهلي وجماهيره الغضب بعد ما حدث في النهائي وخسارة فرصة الفوز باللقب الحادي عشر وهو أمر حزين للكرة المصرية بشكل عام".

وأتم "مديونية اتحاد الكرة ب600 مليون؟ لا أعلم تفاصيل ما يحدث داخل الاتحاد ولكنني أعتقد أنها مبالغ فيها. الاتحاد الدولي ساهم بـ100 مليون جنيه مصري في مشروع الهدف وسيصل الرقم إلى ما يقارب 240-250 مليون جنيه مصري".

وتحدث جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري عن مديونية كبيرة داخل خزينة الاتحاد عند وجوده مباشرة.

اقرأ أيضا:

غابت الدولارت فجاء إيهاب جلال

اتحاد الكرة يبحث عن مدرب جديد للمنتخب

عودة موسيماني

عودة نجم الأهلي