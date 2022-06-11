جمال علام: ندرس سير ذاتية لاختيار مدرب أجنبي لمنتخب مصر

السبت، 11 يونيو 2022 - 22:00

كتب : FilGoal

منتخب مصر قبل مواجهة غينيا

كشف جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن البدء في عملية اختيار المدير الفني المقبل لمنتخب مصر.

وقال جمال علام عبر قناة صدى البلد: "كلفت حازم إمام ومحمد بركات بدراسة بعض السير الذاتية لمدربين أجانب لاختيار أحدهم لتدريب منتخب مصر".

وأضاف "نهتم بحالة اللاعبين النفسية قبل مواجهة كوريا لذلك كان من غير المنطقي إعلان رحيل الجهاز الفني عقب مباراة إثيوبيا".

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وشدد "لا يصح أن نتحدث عن عدم خوض مباراة كوريا الودية لأن هناك تعاقدات تحكم ذلك".

وواصل "هناك حملة قوية ضد اتحاد الكرة والغرض منها هو رحيل مجلس إدارة الاتحاد".

وأكمل "إيهاب جلال لم يكمل 10 أيام مع المنتخب ونشعر بالحزن لما حدث في إثيوبيا ولا نقول تبريرات".

وأتم تصريحاته "محمد صلاح لو تواجد مع منتخب مصر أمام إثيوبيا لاختلفت الأمور".

ويلتقي منتخب مصر مع كوريا الجنوبية ظهر الثلاثاء المقبل، في مباراة ودية بالعاصمة سيول.

ويسافر منتخب مصر إلى كوريا الجنوبية مساء اليوم السبت بقائمة شهدت بعض الإضافات الجديدة. (طالع قائمة مصر المسافرة إلى كوريا)

وبدأت القصة بعد هزيمة منتخب مصر أمام إثيوبيا بهدفين يوم الخميس في الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2023.

اتحاد الكرة أصدر بيانا عقب المباراة، أعلن فيه عقد اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات الهزيمة أمام إثيوبيا.

وتولى إيهاب جلال تدريب منتخب مصر مؤخرا خلفا لـ كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي.

صاحب الـ54 عاما تولى تدريب الفراعنة في مباراتين فقط. فاز بالأولى على غينيا بهدف في القاهرة، قبل الخسارة بالجولة الثانية أمام إثيوبيا.

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