ملف مؤتمر الأهلي عن أزمة نهائي إفريقيا - تعرف على كل ما قاله الخطيب وانتقاده لاتحاد الكرة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لوقائع مؤتمر الأهلي الصحفي للحديث عن أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد.

وهُزم الأهلي أمام الوداد في الـ30 من شهر مايو الماضي بهدفين دون رد في مركب محمد الخامس بالمغرب.

واعترض الأهلي على إقامة المباراة في المغرب مطالبا بإقامتها في ملعب محايد وهو ما لم يستجب له الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

كما رفضت المحكمة الرياضية دعوى الأهلي بتأجيل النهائي لحين البت في أزمة الملعب.

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نهاية المؤتمر الصحفي.

الخطيب: لم نعترض الموسم الماضي على تنظيم المغرب للنهائي لأن الملعب تم تحديده قبلها بشهرين وقبل تحديد أطراف نصف النهائي.

الخطيب: إلى جمهور الأهلي نقدر مشاعركم الحزينة على خسارة البطولة الإفريقية ولكن بعد غياب لسبع سنوات عن التتويج بها وحينما نخفق نغلق على أنفسنا ونعمل ولا نتحدث كثيرا وما يجعلنا نطمأن أننا حاولنا السير في الطريق الصحيح لذلك تواجدنا في النهائي عن جدارة 5 مرات في آخر 6 سنوات وأعتقد ذلك لم يحدث في أي ناد آخر، لذا يجب ألا نقسو على لاعبينا والجهاز الفني والإداري والطبي والكل عمل وبذل الجهد وحققوا الكثير من البطولات الفترات الأخيرة والأهم أن نستفيد مما حدث جميعا ونستوعب الدرس، ولا تنسوا أن هناك من يزعجه نجاحات ناديكم ويعمل على ذلك، ناديكم يحتاج لكم ويحتاج لمساندتكم التي اعتدنا عليها دائما، وأنتم السند في كل المواقف، فجمهور الأهلي حماه وهذا معروف.

الخطيب: إلى أبو ريدة نحن لن ولم نطلب إلا العدالة لكل الأطراف ومصر فوق الجميع ويجب أن نسعى جميعا من أجل الحقوق المشروعة للأندية المصرية.

الخطيب: كل الشكر لأشرف صبحي وزير الرياضة على تعاونه معنا في تلك الأزمة وحرصك على فتح التحقيقات لمعرفة ما حدث.

الخطيب: نادي الوداد خلافنا ليس معكم لكن انطلاقا من العلاقة الطيبة التي تربطنا مع كل الأندية المغربية الشقيقة نتحفظ على ما تعرض له وفد الأهلي الرسمي أثناء دخولهم لملعب المباراة.

الخطيب: لسنا في خصومة مع كاف بل نطلب العدالة للجميع وأن نطور أنفسنا وأن نتعاون لعدم تكرار السلبيات السابقة لمصلحة الكرة الإفريقية التي تستحق الأفضل.

الخطيب: يحتفظ النادي الأهلي بحق اتخاذ الإجراءات أمام كافة الجهات المعنية أمام كل الأطراف التي تسببت في إلحاق الضرر بالنادي وذلك على ضوء التحقيقات التي تجرى من وزارة الشباب والرياضة.

الخطيب: نطلب مبادرة من اللجنة الأولمبية المصرية بوضع آلية وقواعد لمراقبة التزام اتحاد الكرة بتداول الخطابات والمعلومات بطريقة تعزز الثقة والاطمئنان في القرارات الصادرة عنه وأن يحمي الأندية والمنتخبات المصرية.

الخطيب: الأهلي يطلب سرعة انتهاء وزارة الشباب والرياضة من التحقيقات بعدم الشفافية والفساد والوقوف على كافة الملابسات التي تمكن جماهير الكرة المصرية لمعرفة الحقيقة وإعلاء مبدأ الشفافية والنزاهة لما يخص الصالح العام.

الخطيب: الكل لاحظ أن اتحاد الكرة طلب في خطابه لوزارة الرياضة تنظيم 5 بطولات وحذف البند الأول في خطاب كاف، هل رأى أن اتحاد الكرة أن نهائي الأبطال غير مهم؟ مع العلم أن الاتحاد الإفريقي وضع نهائي الأبطال في البند الأول لأنها أكبر وأهم بطولة، وأسأل اتحاد الكرة لماذا لم ترفق صورة من الخطاب الذي تلقاه من كاف مع الخطاب الذي أرسله لوزارة الرياضة؟ على الأقل لإبلاغ الوزير بوجود فرصة لتنظيم النهائي في مصر، نحن متأكدين من أنه ذلك الأمر لو حدث لكانت وافقت وزارة الرياضة على استضافة المباراة.

الخطيب: لماذا لم يتقدم اتحاد الكرة بطلب استضافة نهائي إفريقيا رغم تسلمه الخطاب قبل إغلاق موعد التقدم بعد ما يقرب من 40 يوما؟

الخطيب: نيجيريا والسنغال تقدما بملف لاستضافة نهائي إفريقيا ولم يكن لهما أندية مشاركة.

الخطيب: عندما استضافت مصر نهائي إفريقيا عام 2020 رغم وجود ناديين مصريين لم نتقدم نحن ولا الناديين من المغرب استضافة المباراة النهائية بل عمل اتحاد الكرة المغربي وتقدم بطلبات التنظيم رغم علمه باحتمالية عدم وصول ناديه للنهائي وهذا حدث أيضا في عام 2021 ووصل الأهلي وكايزر تشيفز آنذاك.

الخطيب: فوجئت بمسؤولي اتحاد الكرة يتحدثون عبر وسائل الإعلام ويقولون إن الأهلي لم يطلب استضافة النهائي ولم أستطع سوى الابتسام، فكيف يمكن لناد التقدم بطلب استضافة النهائي وهو من الوارد أن يقصى من الأدوار الأولى؟ اتحاد الكرة هو المسؤول عن التقدم بطلب استضافة النهائي وليس الأندية.

الخطيب: حينما أعلن كاف عن إسناد نهائي الكونفدرالية لنيجيريا أعلن عن الملعب وأرفق صورة له، في المقابل حينما أعلن عن استضافة المغرب لنهائي الأبطال لم يعلن اسم الملعب وذكره في بيان آخر بعد ذلك.

الخطيب: طالبنا بحل أزمة تعارض مواعيد كأس العالم للأندية مع كأس أمم إفريقيا 2021 وللأسف لم يتم حلها رغم وعدنا بانه "ليس كل ما يعرف يقال" وأن الأهلي سيلعب بكامل نجومه في المونديال، كذلك اتحاد الكرة لم يساندنا فيما حدث في نهائي دوري الأبطال عام 2018.

الخطيب: هذه ليست أول مرة يتخلى فيها اتحاد الكرة عن الأندية المصرية.

الخطيب: كلفت العامري فاروق نائب رئيس الأهلي بمخاطبة لاتحاد الكرة والحصول على صور من الخطابات السابقة بين الاتحاد وكاف، وماطل الاتحاد ثلاث مرات، وتدخل وزير الرياضة وكلفنا سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي بمخاطبة المدير التنفيذي للاتحاد الذي قال أنه لا يمكن لنا الحصول عليها سوى بعد الحصول على إذن رئيس الاتحاد، الأهلي لا يصطنع مشاكل أو يقوم باللجوء للصوت المرتفع بل نسلك الطرق القانونية، الأهلي يحافظ على مصر.

الخطيب: تواصلت مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة وسألته هل رد الاتحاد على كاف بشأن خطاب تنظيم نهائي دوري الأبطال وأكد أن الاتحاد رد، وتواصلت بعدها مع هاني أبو ريدة والذي أكد أن اتحاد الكرة لم يرد وما حدث غير صحيح، فأعدت بالاتصال بجمال علام وأبلغته بما قاله أبو ريدة وسألته من صاحب المعلومة الصحيح أنت أم أبو ريدة؟ وكانت إجابته أنا وهو على صواب، اندهشت جدا، ووجدت جمال علام يقول إنه رد بالفعل على كاف لكن لم يطلب تنظيم المباراة لكن طلب إقامتها على ملعب محايد وهذا أمر غريب وغير مقبول.

الخطيب: يجب أن يدرس كاف تدوير استضافة المباريات النهائية بين الدول الإفريقية، ويحجب الاستضافة عن الدول التي فازت بالتنظيم من قبل، لمدة خمس سنوات حتى تحصل بقية الدول الإفريقية على فرصة مماثلة، وأن يقوم الاتحاد الإفريقي بدعم ومساعدة هذه الدول لتنمية اللعبة في القارة كلها

الخطيب: إن استمر إقامة النهائيات من مباراة واحدة يجب أن يكون هناك عدالة مع الإعلان عن ملعب النهائي منذ البداية ويجب تطبيق الفيديو منذ بداية المسابقة فإفريقيا ليست أقل من أوروبا، مع صياغة كاف للائحة الحالية ولا تحتمل أكثر من تفسير ويتم تطبيقها على الجميع بعدالة.

الخطيب: لا يمكن أن تقام النهائيات القارية في إفريقيا من مباراة واحدة مثل أوروبا لأنه لا توجد عملة موحدة والتأشيرات صعبة للجماهير والسفر في إفريقيا صعب عكس أوروبا فالمسافات هناك بين البلاد ليست بعيدة، ويجب زيادة المقابل المادي لأن ما يتقاضاه صاحب المركز الأول لا يتناسب مع تكلفة الانتقالات والإقامة ومكافآت اللاعبين.

الخطيب: تم طرح تذاكر نهائي إفريقيا عبر الإنترنت وللأسف تم حجب الدخول للموقع لأي شخص من خارج البلد وبالتالي من الطبيعي أن تذهب الـ20 ألف تذكرة وأيضا تذاكر الأهلي تذهب لجماهير المنافس ولم نتسلم سوى 2500 تذكرة فقط.

الخطيب: المكتب القانوني أكد ضعف موقف الأهلي بسبب ما حدث من اتحاد الكرة واللوائح المطاطية من الاتحاد الإفريقي.

الخطيب: سلكنا الطرق القانونية للحفاظ على حق الأهلي وطلبنا من المحكمة الرياضية تأجيل المباراة لحين البت في الأمر، وكنا نعرف أنه يمكن الرفض، وانسحابنا كان يترتب عليه إيقاف عامين بخلاف الخسائر الأدبية والتسويقية فقررنا دائما في مجلس الإدارة لمصلحة النادي للمستقبل وليس للحاضر فقط أن نستمر، وأرسلنا خطابا لكاف للحفاظ على حقوقنا المشروعة منها نصف سعة الاستاد وأن سندفع قيمة تلك التذاكر فورا ولم نتلق أي رد.

الخطيب: إعلان كاف بأن نيجيريا وجنوب إفريقيا لا يمكن لهما استضافة نهائي دوري الأبطال لعدم اكتمال ملفهما، ومن ثم منح نيجيريا حق استضافة نهائي الكونفدرالية أمر يثير التساؤلات ويحتاج إلى تفسير.

الخطيب: لماذا لم يعلن كاف عن انسحاب السنغال من التنظيم بفترة وانتظر لحين الإعلان عن منح المغرب حق الاستضافة؟ وأؤكد لا خلاف مع المغرب بل مع ما حدث.

الخطيب: فوجئنا يوم 9 مايو ببيان من كاف بمنح المغرب حق تنظيم النهائي بعد انسحاب السنغال، وبالتالي حصلت المغرب على حق تنظيم المباراة وهذا أمر غير عادل ولا يليق بقارة كبيرة بحجم إفريقيا التي نعتز بها.

الخطيب: عرفنا أن هناك منافسة من الإعلام بين السنغال والمغرب لاستضافة النهائي لكن لم نتصور أن يمنح كاف المغرب حق تنظيم المباراة وفقا لمعايير العدالة، هذا ليس تقليلا من المغرب فهم قادرون على تنظيم كل شيء، لكن منح المغرب تنظيم المباراة بعد منحهم حق تنظيمها للعام الثاني على التوالي، واستضافة نهائي الكونفدرالية قبل عامين، ومع تواجد الوداد في المنافسة لا يصح أن يكون هناك أفضلية لناد يلعب في ملعبه ووسط جماهيره على حساب الطرف الآخر.

الخطيب: تفائلت بتولي باتريس موتسيبي رئاسة الاتحاد الإفريقي شعرت بالتفاؤل لقدرته على تقديم الأفضل لإفريقيا لكن قرار اختيار ملعب المباراة النهائية افقتر لكل معايير العدالة واللعب النظيف، نحن لسنا هنا لتوزيع الاتهامات هذا ليس النادي الأهلي بل تواجدنا هنا للحديث عما حدث، نعتز بانتمائنا لإفريقيا التي قدمت مواهب فذة في العالم، إفريقيا حاليا بلا مبالغة تملك اللاعبين الأبرز في الكرة الأوروبية وتستحق مكانة أفضل.

الخطيب: ‎‎أي خسارة مهما كانت قاسية بالتأكيد فيها دروس مستفادة وهذه هي الرياضة والنادي الأهلي ناد كبير ولابد أن نستفيد مما حدث وننظر للمستقبل.

الخطيب: أبارك لفريق الوداد المغربي الشقيق على التتويج باللقب وأتمنى لهم التوفيق في تمثيل إفريقيا في كأس العالم للأندية.

الخطيب: كان هناك وجهة نظر في عدم الحديث عن الأمر بعد الهزيمة وأن نغلق الملف، الأهلي ملئ بالبطولات ومكانته في إفريقيا تحتم الإشارة للسلبيات حتى لا تتكرر مرة أخرى لأنه بصراحة شديدة ما حدث في النهائي أمر غير عادل بالمرة، ومن أغفل خطاب التنظيم في اتحاد الكرة المصري أو الذي قام بتفعيل بعض البنود في خطاب التنظيم وحذف البند الخاص بالمباراة النهائية لدوري الأبطال، هذا الشخص أو المسؤول أضاع حق مصر قبل أن يكون أضاع حق الأهلي.

12:21 - بداية المؤتمر بالنشيد الوطني لمصر.

12:20 - محمود الخطيب رئيس الأهلي يصل المؤتمر الصحفي.