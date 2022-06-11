قائمة الأهلي - عودة بدر بانون أمام المصري بالسلوم في كأس مصر

السبت، 11 يونيو 2022 - 20:41

كتب : أحمد الخولي

بدر بانون يبدأ التأهيل في الأهلي

عاد بدر بانون لقائمة الأهلي من جديد بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة، وذلك أمام المصري بالسلوم في كأس مصر.

ويلعب الأهلي ضد المصري بالسلوم في دور الـ32 من كأس مصر لموسم 2021/2022، في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

ويغيب عن الأهلي اللاعبين الدوليين لتواجدهم مع منتخب مصر في مباراة كوريا الجنوبية الودية.

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كذلك يغيب علي لطفي ووليد سليمان وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم ولويس ميكيسوني للإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير – حمزة علاء – مصطفى مخلوف

الدفاع: محمود متولي – رامي ربيعة – بدر بانون – محمد نصير – أحمد عبد النبي – محمود وحيد – كريم فؤاد – محمد هاني

الوسط: محمد محمود – أحمد نبيل "كوكا" – أحمد عبد القادر – محمد فخري – محمد أشرف – زياد طارق – طاهر محمد – حسين الشحات

الهجوم: صلاح محسن – حسام حسن – محمد شريف

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