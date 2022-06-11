جمال علام: "الدولارات" سبب اختيار إيهاب جلال لتدريب المنتخب.. وهذا هو راتبه

السبت، 11 يونيو 2022 - 22:34

كتب : FilGoal

إيهاب جلال منتخب مصر - مطار القاهرة

كشف جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم عن طريقة اختيار إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر.

وقال جمال علام عبر قناة صدى البلد: "لست صاحب قرار رحيل كيروش، تعاقده انتهى عقب مباراة السنغال والبعض صور له أننا نريد رحيله لذلك تعامل معنا بشكل قوي رغم أنني تحدثت معه وكنا نريد استمراره".

وبسؤاله كيف تم اختيار إيهاب جلال رد قائلا: "ما أقوله الآن مسجل على حاسوب وليد العطار، فوجئنا بقرار كيروش بالرحيل وتحدثت مع المدير المالي للاتحاد وأخبرني أن الاتحاد لا يوجد به دولارات ومن الصعب اختيار مدرب أجنبي ولذلك الاختيار ذهب للمدرب المصري".

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وواصل "لذلك قررنا اختيار مدرب مصري بسبب الظروف الاقتصادية للبلاد وظروف الاتحاد".

وأكمل "إيهاب جلال من البداية لم يمتلك ثقة في نفسه والجميع كان يهاجمه ولم يلقى أي مساندة مثلما يحدث مع المدرب الأجنبي".

وأشار "حتى أمنح أشرف صبحي حقه فهو أبلغنا أنه سيتكفل براتب مدرب المنتخب إذا تم الاستقرار على المدرب الأجنبي".

وأفصح "راتب إيهاب جلال 725 ألف جنيه في الشهر، ولا أريد أن أتحدث عن الراتب الذي كان يحصل عليه في بيراميدز لأنه أكبر بكثير".

وأتم تصريحاته "نفكر في اختيار مدير فني لاتحاد الكرة لوضع خطة لكرة القدم المصرية، وسنحاول الاقتباس من التجربة البلجيكية وأطالب الجمهور بالصبر علينا".

وأعلن جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن البدء في عملية اختيار المدير الفني المقبل لمنتخب مصر. (طالع التفاصيل)

ويلتقي منتخب مصر مع كوريا الجنوبية ظهر الثلاثاء المقبل، في مباراة ودية بالعاصمة سيول.

ويسافر منتخب مصر إلى كوريا الجنوبية مساء اليوم السبت بقائمة شهدت بعض الإضافات الجديدة. (طالع قائمة مصر المسافرة إلى كوريا)

وبدأت القصة بعد هزيمة منتخب مصر أمام إثيوبيا بهدفين يوم الخميس في الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2023.

اتحاد الكرة أصدر بيانا عقب المباراة، أعلن فيه عقد اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات الهزيمة أمام إثيوبيا.

وتولى إيهاب جلال تدريب منتخب مصر مؤخرا خلفا لـ كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي.

صاحب الـ54 عاما تولى تدريب الفراعنة في مباراتين فقط. فاز بالأولى على غينيا بهدف في القاهرة، قبل الخسارة بالجولة الثانية أمام إثيوبيا.

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