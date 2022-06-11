خبر في الجول - وصول موسيماني لـ القاهرة.. ويقود الأهلي أمام المصري بالسلوم

وصل بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي إلى القاهرة، حسبما علم FilGoal.com.

وأنهى موسيماني الدورة التدريبية الأولى التابعة للاتحاد الإفريقية للحصول على رخصة "كاف برو".

وسيقود المدرب الجنوب إفريقي، الأهلي أمام المصري بالسلوم غدا الأحد.

ويلتقي الأهلي مع المصري بالسلوم في إطار دور الـ 32 من كأس مصر.

ويغيب عن الأهلي اللاعبين الدوليين لتواجدهم مع منتخب مصر في مباراة كوريا الجنوبية الودية.

كذلك يغيب علي لطفي ووليد سليمان وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم ولويس ميكيسوني للإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير – حمزة علاء – مصطفى مخلوف

الدفاع: محمود متولي – رامي ربيعة – بدر بانون – محمد نصير – أحمد عبد النبي – محمود وحيد – كريم فؤاد – محمد هاني

الوسط: محمد محمود – أحمد نبيل "كوكا" – أحمد عبد القادر – محمد فخري – محمد أشرف – زياد طارق – طاهر محمد – حسين الشحات

الهجوم: صلاح محسن – حسام حسن – محمد شريف

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