علام: اتحاد الكرة مديون بـ600 مليون.. والمنتخب وعدني بالظهور جيدا أمام كوريا

كشف جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم عن وجود ديون كثيرة على الاتحاد، وذلك بعدما استلم الإدارة عقب الانتخابات.

وقال علام عبر قناة صدى البلد: "هناك الكثير من الأمور داخل الاتحاد لا نستطيع التحدث عنها، والاتحاد عليه ديون تقدر بـ600 مليون جنيه".

وأضاف "استلمت اتحاد الكرة والمنتخب يسافر إلى الكاميرون بتكلفة 200 ألف دولار، وأريد لجنة تقصي حقائق من رئاسة الجمهورية لحصر جميع ديون اتحاد الكرة".

وواصل "عندما رحلت عن اتحاد الكرة في 2016 تركته وبه فائض 25 مليون جنيه، والآن لا أعرف أي شيء آخر

وأكمل "مصدر تمويل اتحاد الكرة هي الأموال التي تأتي لنا من كاف وفيفا فقط، ومشروع الهدف يدين اتحاد الكرة بـ450 مليون جنيه".

واستمر في تصريحاته "صرفت دفعة من مكافآت اللاعبين قبل السفر إلى إثيوبيا".

وأتم تصريحاته "لاعبو المنتخب وعدوني بالظهور بشكل جيد أمام كوريا وتحقيق نتيجة جيدة".

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