موسيماني: المغرب على رأس قارة إفريقيا وسيغزوها لفترة طويلة

السبت، 11 يونيو 2022 - 20:35

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - مؤتمر صحفي

أشاد بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي بتطور المغرب وتصدره القارة الإفريقية على مستوى المؤسسات الرياضية.

تواجد مدرب الأهلي في المغرب الأيام الماضية للمشاركة في الاختبارات النهائية لنيل رخصة التدريب من الاتحاد الإفريقي "كاف برو".

وقال موسيماني في فيديو نشره الاتحاد المغربي: "أشكر رئيس الاتحاد الإفريقي والمغربي على منحنا الفرصة القدوم هنا، وأشكر كاف لاختياري للمشاركة مع المجموعة".

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وأضاف "كنا هنا منذ 3 سنوات لأن فيروس كورونا أوقف العالم، حينها المقر لم يكن جاهزا، والآن كل شيء جاهز ومُعد، المحاضرات هو الأولى من نوعها في إفريقيا، ومن المهم للمدربين في إفريقيا الحصول عليها وهو جيد لنا والشيء الرائع بالنسبة لي هو مقابلة المدربين خارج المباريات".

وواصل "وليد الركراكي (مدرب الوداد) صديقي والتقينا في نهائي دوري الأبطال منذ أيام، وحسين عموتة (مدرب منتخب المغرب للمحليين) واجهته من قبل، وأيضا التقيت أيضا ضد رشيد الطاوسي وفلوران إيبنجي، نلتقي في دوري الأبطال دائما، لكن هنا الأمر مختلف، نحب بعضنا وذها جيد لكرة القدم".

وأشاد بتطور المغرب "اعتقد أن ما فعله الاتحاد المغربي في هذا المقر رائع للغاية، أنه الأفضل في إفريقيا بالطبع ويستطيع أن يتنافس مع باقي المقرات في العالم".

وأتم "اعتقد أن المغرب يستثمر كثيرا في كرة القدم، الكل هنا يعمل ويطور اللعبة، ولا تجد هذا في إفريقيا، اعتقد المغرب على رأس الجميع في إفريقيا وسيغزو القارة لفترة طويلة".

ويلعب الأهلي غدا الأحد ضد المصري بالسلوم في دور الـ32 لكأس مصر.

ثم يواجه إيسترن كومباني يوم 15 من الشهر ذاته، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 للدوري المصري.

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