رابطة الأندية تعلن إقامة قمة الأهلي والزمالك في استاد السلام

السبت، 11 يونيو 2022 - 19:12

كتب : بسام أبو بكر

بيرسي تاو - الأهلي - الزمالك

أعلنت رابطة الأندية بشكل رسمي إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في استاد الأهلي we السلام.

وقالت رابطة الأندية: "تنفي الرابطة ما تردد من شائعات عن نقل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الـ20 من الدوري".

وأضافت "وتؤكد الرابطة على أن المباراة ستقام في استاد السلام طبقا للجدول المعلن".

أخبار متعلقة
موعد مباراة مصر مع كوريا الجنوبية.. القنوات الناقلة والمعلق وقائمة المنتخب أمير مرتضى يكشف لـ في الجول سبب ظهور أطهر الطاهر في نادي الزمالك مصدر من رابطة الأندية: القمة في السلام.. وتحديد مكان المباراة ليس من اختصاص اتحاد الكرة

وكشف مصدر لـFilGoal.com عن إقامة القمة في استاد الأهلي we السلام، وأن ما انتشر غير ذلك ليس صحيح. (طالع التفاصيل)

ويدير الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا المباراة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بـ44 نقطة بعدما خاض 20 مباراة.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ37 نقطة بعدما خاض 16 مباراة.

يذكر أن الأهلي سيواجه غدا الأحد منافسه المصري بالسلوم في دور الـ32 من كأس مصر لموسم 2021-2022.

فيما يواجه الزمالك نظيره الداخلية بعد غد الإثنين في إطار المسابقة ذاتها.

طالع أيضا

كل ما قاله الخطيب عن أبو ريدة ومجاهد وجمال علام بسبب نهائي إفريقيا

صلاح يتحدث عن الهزيمة من ريال مدريد والكرة الذهبية

بيان رسمي من اتحاد الكرة وموعد قرارات جديدة

غياب عمر مرموش عن منتخب مصر أمام كوريا

صفقة جديدة لريال مدريد

الأهلي الزمالك مباراة القمة رابطة الأندية
نرشح لكم
مجاهد: اتحاد الكرة الحالي يحاول أن يداري على أخطاءه.. وأغلب ما فعلته ألغوه مواجهة نارية بين علام ومجاهد عن "خطأ اتحاد الكرة" في أزمة الأهلي وملعب نهائي إفريقيا جمال علام: كاف ظلم الأهلي.. وأقسم أنني لن أترك حق أي ناد مصري وزير الرياضة عن قرارات اتحاد الكرة: ليست من شأني.. وفرت سبل الدعم ولكن لن أدير بنفسي المدير التنفيذي لـ الأهلي: هل يصر اتحاد الكرة على إنكار الخطأ؟ هذه كارثة مساعد فايلر يوضح حقيقة تواصل الأهلي للتواجد في الجهاز الفني من جديد تعرف على خوسيه لويس مونويرا مونتيرو حكم قمة الأهلي والزمالك ملف - كل تصريحات جمال علام.. عن إخفاء خطاب الأهلي ومدرب مصر القادم بعد إيهاب جلال
أخر الأخبار
مجاهد: اتحاد الكرة الحالي يحاول أن يداري على أخطاءه.. وأغلب ما فعلته ألغوه 5 دقيقة | الكرة المصرية
مواجهة نارية بين علام ومجاهد عن "خطأ اتحاد الكرة" في أزمة الأهلي وملعب نهائي إفريقيا 18 دقيقة | الكرة المصرية
جمال علام: كاف ظلم الأهلي.. وأقسم أنني لن أترك حق أي ناد مصري 30 دقيقة | الكرة المصرية
وزير الرياضة عن قرارات اتحاد الكرة: ليست من شأني.. وفرت سبل الدعم ولكن لن أدير بنفسي 51 دقيقة | الكرة المصرية
المدير التنفيذي لـ الأهلي: هل يصر اتحاد الكرة على إنكار الخطأ؟ هذه كارثة 53 دقيقة | الكرة المصرية
مساعد فايلر يوضح حقيقة تواصل الأهلي للتواجد في الجهاز الفني من جديد 55 دقيقة | الكرة المصرية
تعرف على خوسيه لويس مونويرا مونتيرو حكم قمة الأهلي والزمالك ساعة | الكرة المصرية
ملف - كل تصريحات جمال علام.. عن إخفاء خطاب الأهلي ومدرب مصر القادم بعد إيهاب جلال ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الطارئ.. مصير إيهاب جلال وودية كوريا 2 في الجول يكشف موعد إعلان مصير إيهاب جلال.. وقرار بشأن ودية كوريا 3 لحظة فارقة في تاريخ الاسكواش.. محمد الشوربجي يتحول لتمثيل إنجلترا 4 بين إصابات واستدعاءات.. تعرف على قائمة منتخب مصر أمام كوريا الجنوبية