رابطة الأندية تعلن إقامة قمة الأهلي والزمالك في استاد السلام

أعلنت رابطة الأندية بشكل رسمي إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في استاد الأهلي we السلام.

وقالت رابطة الأندية: "تنفي الرابطة ما تردد من شائعات عن نقل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الـ20 من الدوري".

وأضافت "وتؤكد الرابطة على أن المباراة ستقام في استاد السلام طبقا للجدول المعلن".

وكشف مصدر لـFilGoal.com عن إقامة القمة في استاد الأهلي we السلام، وأن ما انتشر غير ذلك ليس صحيح. (طالع التفاصيل)

ويدير الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا المباراة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بـ44 نقطة بعدما خاض 20 مباراة.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ37 نقطة بعدما خاض 16 مباراة.

يذكر أن الأهلي سيواجه غدا الأحد منافسه المصري بالسلوم في دور الـ32 من كأس مصر لموسم 2021-2022.

فيما يواجه الزمالك نظيره الداخلية بعد غد الإثنين في إطار المسابقة ذاتها.

طالع أيضا

كل ما قاله الخطيب عن أبو ريدة ومجاهد وجمال علام بسبب نهائي إفريقيا

صلاح يتحدث عن الهزيمة من ريال مدريد والكرة الذهبية

بيان رسمي من اتحاد الكرة وموعد قرارات جديدة

غياب عمر مرموش عن منتخب مصر أمام كوريا

صفقة جديدة لريال مدريد