موعد مباراة مصر مع كوريا الجنوبية.. القنوات الناقلة والمعلق وقائمة المنتخب

يستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره الكوري الجنوبي وديا.

يأتي ذلك في إطار استعدادت كوريا الجنوبية للمشاركة في كأس العالم 2022.

وتتوجه بعثة منتخب مصر مساء اليوم -السبت- إلى كوريا الجنوبية على متن طائرة خاصة.

ويستضيف ملعب سيول كأس العالم المباراة الودية بين المنتخبين المصري والكوري الجنوبي.

وتقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو المقبل.

ويبدأ اللقاء في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة (الثامنة مساء بتوقيت كوريا الجنوبية).

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء حاتم بطيشة.

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق القائمة المسافرة لخوض المباراة:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد أبو جبل- محمد صبحي- محمود جاد

في الدفاع: محمود حمدي "الونش"- محمود علاء- باهر المحمدي- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- كريم حافظ- عمر جابر- عمر كمال عبد الواحد

في الوسط: أحمد حمدي- مهند لاشين- عمرو السولية- محمد مجدي "أفشة"- محمد إبراهيم- أحمد سيد "زيزو"- أحمد رفعت- إبراهيم عادل- مصطفى شلبي

في الهجوم: مصطفى محمد- أحمد عاطف

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