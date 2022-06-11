أمير مرتضى يكشف لـ في الجول سبب ظهور أطهر الطاهر في نادي الزمالك

كشف أمير مرتضى المشرف العام على كرة القدم في نادي الزمالك سبب ظهور أطهر الطاهر لاعب سموحة في مقر النادي الأبيض.

وقال أمير مرتضى لـFilGoal.com: "لا توجد أي مفاوضات مع أطهر الطاهر، لا نعرف اللاعب أو مستواه ولم يحدث أي تواصل معه ولم يتم عرضه علينا من الأساس ".

وأضاف "الزمالك نادي اجتماعي وتواجده داخل النادي قد يكون للقاء بعض الأشخاص أو لأي غرض غير رياضي".

وانتشرت صورة للاعب منتخب السودان داخل نادي الزمالك وأثارت الشكوك حول وجوده في مقر القلعة البيضاء.

وانضم الطاهر لصفوف سموحة بداية الموسم الماضي، لكنه لم يشارك مع الفريق السكندري طوال الموسم الجاري.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم الثلاثاء المقبل، في دور الـ32 لكأس مصر موسم 2021/2022.

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