كرة سلة - الكندي أدهم العيدة يمثل منتخب مصر

السبت، 11 يونيو 2022 - 19:44

كتب : هاني العوضي

أدهم العيدة لاعب منتخب مصر لكرة السلة

نجح الاتحاد المصري لكرة السلة في الحصول على خدمات أدهم العيدة صاحب الأصول المصرية والذي يحمل الجنسية الكندية، لتمثيل منتخب مصر لكرة السلة.

ويعد اللاعب أدهم العيدة كندى من أصول مصرية ويبلغ من العمر 23 عاما، ولد وعاش في كندا لأبوين مصريين من أسوان، وتواصل اتحاد كرة السلة مع اللاعب، لعودته لجذوره وتمثيل مصر فى مختلف البطولات المقبلة.

ورحب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بانضمام اللاعب أدهم العيدة للمنتخب الوطنى المصرى لكرة السلة، فى ضوء تكوين جيل جديد من اللاعبين فى كافة المنتخبات، متمنياً التوفيق للاعب الذى حرص على تمثيل وطنه مصر، بالرغم من حصوله على الجنسية الكندية.

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ووجه أشرف صبحى المعنيين بالوزارة باتخاذ اللازم نحو إنهاء كل الإجراءات الإدارية المتعلقة بوضع وبيانات اللاعب بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية والاتحاد المصرى لكرة السلة، تمهيدا لمشاركة اللاعب مع زملائه فى المنتخب بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم والمقرر لها يوليو المقبل بالإسكندرية.

وحضر اللقاء كل من محمد عبد المطلب نائب رئيس اتحاد السلة، وعمرو مصيلحي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المنتخبات، والعقيد وائل لطفى مدير المنتخبات.

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