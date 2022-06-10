خبر في الجول - صلاح يغيب عن مواجهة كوريا الجنوبية

الجمعة، 10 يونيو 2022 - 21:54

كتب : أحمد الخولي

محمد صلاح في مباراة مصر ضد غينيا

يغيب محمد صلاح قائد منتخب مصر عن لقاء كوريا الجنوبية الودي.

ويلتقي منتخب مصر يوم الثلاثاء المقبل مع كوريا الجنوبية في العاصمة سيول.

وحسبما علم FilGoal.com لا زال جناح ليفربول يعاني من الإصابة وبالتالي لن يسافر للقاء الشمشون الكوري.

أخبار متعلقة
خبر في الجول - منتخب مصر يضم مصطفى شلبي للقاء كوريا الجنوبية خبر في الجول - منتخب مصر يبحث ضم لاعبين جدد أمام كوريا لتعويض إصابة ثنائي الوسط اتحاد الكرة يعلن غياب رباعي منتخب مصر عن مواجهة كوريا الجنوبية بعثة منتخب مصر تصل القاهرة بعد الهزيمة من إثيوبيا

واعلن اتحاد الكرة منذ قليل غياب رباعي منتخب مصر عن لقاء كوريا الجنوبية. (طالع التفاصيل)

وغاب صلاح عن لقاء إثيوبيا بعدما "فضل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال إراحة محمد صلاح في مباراة إثيوبيا بعدما أثبتت الآشعة إصابته بشد خفيف".

وشارك قائد المنتخب الوطني أمام غينيا في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وتغلب منتخب مصر على غينيا بهدف دون مقابل سجله مصطفى محمد في الوقت القاتل قبل نهاية اللقاء.

وتوج نجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين للمرة الثانية في مسيرته أمس الخميس. (طالع التفاصيل)

Image

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يحقق الجائزة مرتين.

وتساوى صلاح مع مارك هيوز وآلان شيرار وتيري هنري وكريستيانو رونالدو وجاريث بيل وكيفين دي بروين كأكثر الفائزين بالجائزة.

وتساوت مصر مع البرتغال (حققهما كريستيانو رونالدو) ضمن أكثر الدول الفائزة باللقب برصيد لقبين.

وتواجد صلاح أيضا في التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي الموسم الجاري للمرة الثالثة في مسيرته. (طالع التفاصيل)

صلاح حصد الحذاء الذهبي الثالث له في إنجلترا في موسمه الخامس مع ليفربول بالاشتراك مع سون هيونج مين لاعب توتنام.

اقرأ أيضا

غياب رباعي منتخب مصر عن لقاء كوريا

خاص - إيهاب جلال يضم لاعبا جديدا للمنتخب

نتيجة أول مواجهة مصري للشوربجي بعلم إنجلترا

وفاة لاعب الجزائر للمحليين

منتخب مصر محمد صلاح كوريا الجنوبية
نرشح لكم
في الجول يكشف موعد إعلان مصير إيهاب جلال.. وقرار بشأن ودية كوريا بين إصابات واستدعاءات.. تعرف على قائمة منتخب مصر أمام كوريا الجنوبية منتخب مصر يستدعي مصطفى شلبي لمباراة كوريا الجنوبية خبر في الجول - منتخب مصر يضم مصطفى شلبي للقاء كوريا الجنوبية اتحاد الكرة يعلن غياب رباعي منتخب مصر عن مواجهة كوريا الجنوبية خبر في الجول - منتخب مصر يبحث ضم لاعبين جدد أمام كوريا لتعويض إصابة ثنائي الوسط بعثة منتخب مصر تصل القاهرة بعد الهزيمة من إثيوبيا ضياء السيد: رحيل إيهاب جلال يعني إقرار اتحاد الكرة بأن اختياراته غير صحيحة.. ينقصنا الكثير
أخر الأخبار
في الجول يكشف موعد إعلان مصير إيهاب جلال.. وقرار بشأن ودية كوريا 2 ساعة | منتخب مصر
تقرير: أزبيليكوتا يطيح بـ ألفيس من برشلونة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مصيلحي: الزمالك عرض لاعبي كرة قدم مقابل أنس أسامة.. والصفقة لم تتم في وجود مرتضى 3 ساعة | كرة سلة
بي إن: عقوبات صارمة بعد التلاعب بنتيجة مباراة حسم البقاء في الدوري التونسي 3 ساعة | الوطن العربي
المصري بالسلوم: الجماهير ستشاهد مباراة جميلة أمام الأهلي من الطرفين 3 ساعة | الكرة المصرية
بين إصابات واستدعاءات.. تعرف على قائمة منتخب مصر أمام كوريا الجنوبية 4 ساعة | منتخب مصر
كرة سلة - للمرة الأولى في تاريخه.. بيروت بطل لبنان على حساب رفاق إسماعيل أحمد 5 ساعة | كرة سلة
تحديد موعد دربي الرجاء والوداد في الدوري المغربي 5 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الطارئ.. مصير إيهاب جلال وودية كوريا 2 تريزيجيه يعوض النني وكريم حافظ أساسي.. ملامح تشكيل مصر أمام غينيا من المران الأخير 3 لحظة فارقة في تاريخ الاسكواش.. محمد الشوربجي يتحول لتمثيل إنجلترا 4 مرتضى لـ في الجول: على مسؤوليتي الشخصية فيوتشر لا يستطيع ضم مهند لاشين