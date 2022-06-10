خبر في الجول - صلاح يغيب عن مواجهة كوريا الجنوبية

يغيب محمد صلاح قائد منتخب مصر عن لقاء كوريا الجنوبية الودي.

ويلتقي منتخب مصر يوم الثلاثاء المقبل مع كوريا الجنوبية في العاصمة سيول.

وحسبما علم FilGoal.com لا زال جناح ليفربول يعاني من الإصابة وبالتالي لن يسافر للقاء الشمشون الكوري.

واعلن اتحاد الكرة منذ قليل غياب رباعي منتخب مصر عن لقاء كوريا الجنوبية. (طالع التفاصيل)

وغاب صلاح عن لقاء إثيوبيا بعدما "فضل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال إراحة محمد صلاح في مباراة إثيوبيا بعدما أثبتت الآشعة إصابته بشد خفيف".

وشارك قائد المنتخب الوطني أمام غينيا في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وتغلب منتخب مصر على غينيا بهدف دون مقابل سجله مصطفى محمد في الوقت القاتل قبل نهاية اللقاء.

وتوج نجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين للمرة الثانية في مسيرته أمس الخميس. (طالع التفاصيل)

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يحقق الجائزة مرتين.

وتساوى صلاح مع مارك هيوز وآلان شيرار وتيري هنري وكريستيانو رونالدو وجاريث بيل وكيفين دي بروين كأكثر الفائزين بالجائزة.

وتساوت مصر مع البرتغال (حققهما كريستيانو رونالدو) ضمن أكثر الدول الفائزة باللقب برصيد لقبين.

وتواجد صلاح أيضا في التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي الموسم الجاري للمرة الثالثة في مسيرته. (طالع التفاصيل)

صلاح حصد الحذاء الذهبي الثالث له في إنجلترا في موسمه الخامس مع ليفربول بالاشتراك مع سون هيونج مين لاعب توتنام.

اقرأ أيضا

غياب رباعي منتخب مصر عن لقاء كوريا

خاص - إيهاب جلال يضم لاعبا جديدا للمنتخب

نتيجة أول مواجهة مصري للشوربجي بعلم إنجلترا

وفاة لاعب الجزائر للمحليين