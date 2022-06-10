اتحاد الكرة يعلن غياب رباعي منتخب مصر عن مواجهة كوريا الجنوبية

أعلن اتحاد الكرة غياب رباعي منتخب مصر عن مواجهة كوريا الجنوبية الودية.

ويلتقي منتخب مصر يوم الثلاثاء المقبل مع كوريا الجنوبية في العاصمة سيول.

وأوضح اتحاد الكرة أن "خروج الثنائي إمام عاشور وحمدي فتحي من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال بسبب الإصابة وبالتالي استبعادهما من ودية كوريا".

وكشف FilGoal.com بحث الجهاز الفني للمنتخب عن لاعبين لتعويض غياب الثنائي. (طالع التفاصيل)

وأضاف "تأكد استمرار غياب محمود حسن تريزيجيه ومحمد النني وعدم لحاقهما بودية كوريا".

وغاب الثنائي عن مواجهتي غينيا وإثيوبيا بسبب الإصابة، إذ خرج تريزيجيه قبل دقائق من التشكيل الأساسي لمباراة غينيا بسبب الإصابة، بينما لم يدخل النني القائمة.

وتتوجه بعثة منتخب مصر مساء غدا السبت إلى كوريا الجنوبية على متن طائرة خاصة لمواجهتها وديا.

وبدأ إيهاب جلال مشواره مع منتخب مصر بالفوز بصعوبة على غينيا بهدف دون رد.

خسر منتخب مصر من إثيوبيا بهدفين دون رد ليحتل المركز الأخير بفارق الأهداف بعد تساوي كل منتخبات المجموعة الرابعة في تصفيات أمم إفريقيا 2023 في عدد النقاط بواقع ثلاثة.

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