اسكواش - الشوربجي ينتصر على طارق مؤمن في أول مواجهة مصرية تحت العلم الإنجليزي

انتصر محمد الشوربجي في أول مواجهة له أمام لاعب مصري تحت العلم الإنجليزي في بطولة موريشيوس المفتوحة للاسكواش.

وتفوق الشوربجي على طارق مؤمن المصنف السادس عالميا بثلاثة أشواط دون مقابل في نصف نهائي بطولة موريشيوس المفتوحة للاسكواش.

وجاءت نتائج الأشواط الثلاثة: 11-7 و11-5 و14-12.

بتلك النتيجة، تفقد مصر حظوظ الفوز بلقب البطولة ويلعب محمد الشوربجي أمام البيروفي دييجو إلياس غدا في النهائي.

وتفوق إلياس في نصف النهائي على النيوزيلاندي بول كول بنتيجة 3-0 أيضا.

وفي منافسات السيدات تأهلت المصرية فريدة محمد للمباراة النهائية بالفوز على الفرنسية ميليسا ألفيس بنتيجة 3-1.

وفازت فريدة في مباراة استمرت 34 دقيقة بـ 3 أشواط جاءت نتائجها 11-9 و11-7 و11-6 وخسرت شوط بنتيجة 7-11.

وستواجه فريدة في النهائي البلجيكية تيني جيليس التي فازت على الفرنسية إينورا فاليارد بنتيجة 3-0.

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