خبر في الجول - منتخب مصر يضم مصطفى شلبي للقاء كوريا الجنوبية

ينضم مصطفى شلبي لاعب إنبي لقائمة منتخب مصر المسافرة لمواجهة كوريا الجنوبية الودية.

وأعلن اتحاد الكرة غياب رباعي منتخب مصر عن لقاء كوريا الجنوبية المقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل.

وضم إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر، مصطفى شلبي لأول مرة لقائمة مصر الأولية والتي ضمت 44 لاعبا.

ومن ثم استبعده من القائمة النهائية لمواجهتي غينيا وإثيوبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

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وسجل شلبي (27 عاما) الموسم الجاري 6 أهداف وصنع 2 في 18 مباراة.

ومنذ انضمامه لإنبي سجل شلبي في 44 مباراة 7 أهداف وصنع 4.

ويستطيع شلبي شغل مركزي الجناح الأيسر وصانع الألعاب.

وتتوجه بعثة منتخب مصر مساء غدا السبت إلى كوريا الجنوبية على متن طائرة خاصة لمواجهتها وديا.

وبدأ إيهاب جلال مشواره مع منتخب مصر بالفوز بصعوبة على غينيا بهدف دون رد.

خسر منتخب مصر من إثيوبيا بهدفين دون رد ليحتل المركز الأخير بفارق الأهداف بعد تساوي كل منتخبات المجموعة الرابعة في تصفيات أمم إفريقيا 2023 في عدد النقاط بواقع ثلاثة.

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