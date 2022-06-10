وفاة بلال بن حمودة لاعب منتخب الجزائر للمحليين في حادث مروري

الجمعة، 10 يونيو 2022 - 19:43

كتب : FilGoal

بلال بن حمودة

أودى حادث مروري، الجمعة بحياة بلال بن حمودة لاعب منتخب الجزائر للمحليين ونادي اتحاد العاصمة.

وتوفي بن حمودة عن عمر يناهز 24 عاما وذلك بعد ساعات من خوضه مبارة منتخب الجزائر للمحليين أمام منافسه الكونغولي.

وقدم وفاق سطيف عبر حسابه الرسمي تعازيه ومواساته لأسرة اللاعب ولنادي اتحاد العاصمة ولمنتخب الجزائر للمحليين.

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بن حمودة سجل هدفا من ركلة جزاء خلال فوز منتخب الجزائر للمحليين على منافسه الكونغولي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت، الخميس ضمن دورة رباعية تستضيفها الجزائر.

صحيفة "النهار" الجزائرية كشفت عن تفاصيل الحادث الأليم حيث كان اللاعب متوجها صوب مسكن عائلته بمدينة حجوط رفقة أحد أصدقائه.

وأوضحت الصحيفة أن رغم تدخل بعض المواطنين لانقاذ الضحيتين إلا أن ألسنة النيران كانت قوية ومنعتهم من الاقتراب من السيارة التي احترقت بالكامل.

وينعي فريق عمل FilGoal.com بلال بن حمودة وندعو لمولى عز وجل برحمته وأن يلهم أسرته وأحبائه الصبر والسلوان.

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