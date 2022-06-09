الاتحاد الإثيوبي لـ في الجول: صرف أكبر مكافأة في تاريخ المنتخب بعد الفوز على مصر

الخميس، 09 يونيو 2022 - 23:59

كتب : محمد عبد العظيم

إثيوبيا × مصر

قرر الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم صرف مكافآت للاعبين والجهاز الفني بعد الفوز على منتخب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وللمرة الأولى منذ 1989 فاز منتخب إثيوبيا على مصر بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب بينجو في مالاوي ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات المسابقة. (طالع التفاصيل)

وقال باهيرو تيلاهون، السكرتير العام للاتحاد الإثيوبي لـ FilGoal.com: "قدمنا مباراة رائعة للغاية اليوم ونشكر اللاعبين على هذه الفرحة التي ستظل محفورة في القلوب، قررنا صرف مكافأة للاعبين والجهاز الفني بقيمة 40 ألف دولار وهى من أكبر المكافأت التي صرفت في تاريخ منتخبنا، ونشعر بفخر وفرحة الشعب الإثيوبي".

أخبار متعلقة
لا شيء على الإطلاق.. منتخب مصر يتذيل المجموعة بالخسارة أمام إثيوبيا سيناريوهات تأهل وصدارة منتخب مصر.. هل نندم على الهزيمة أمام إثيوبيا؟ خبر في الجول - الدرندلي رئيسا لبعثة مصر في مواجهة كوريا مجموعة مصر – كيتا ينتصر لـ غينيا على مالاوي في +91 ويشعل الترتيب

وأضاف "لدينا ثقة بنسبة 100% في نجاح منتخبنا في التأهل لكأس أمم إفريقيا من هذه المجموعة الصعبة، ومباراة مصر ستكون بداية لتأكيد جدارتنا على التأهل".

وتابع "نشكر جماهير مالاوي على دعمنا في المدرجات والأجواء كانت رائعة ونشكر الاتحاد المالاوي على استضافته لنا شعرنا وكأننا في وطننا".

وأتم "حاليا ننتظر موقف كاف من العودة لإستضافة مباريات المنتخب على أرضنا ونتمنى الحصول على الموافقة خاصةً وأننا مستمرون في تجهيز ملعب باهير دار ليكون مناسبا للمواصفات".

طالع سيناريوهات تأهل مصر

وأقيمت المباراة في مالاوي بناء على طلب منتخب إثيوبيا بعد حظر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لعب المباريات على ملعبها الرئيسي "ملعب بحر دار".

اقرأ أيضا:

إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح

سيناريوهات تأهل وصدارة مصر

اكتساح من ليفربول في التشكيل المثالي للدوري

كابوس لمنتخب مصر

غينيا تعقد مجموعة منتخب مصر

مصر إثيوبيا تصفيات أمم إفريقيا
نرشح لكم
مدرب إثيوبيا: كان يمكن أن نسجل أكثر من هدفين أمام مصر تصفيات إفريقيا - المغرب يقلب الطاولة.. ليسوتو تعيد ملحمة "برشلونة وسلتيك" أمام كوت ديفوار أسرع مدرب يخسر منذ شوقي غريب.. 6 أرقام سلبية من هزيمة مصر أمام إثيوبيا سيناريوهات تأهل وصدارة منتخب مصر.. هل نندم على الهزيمة أمام إثيوبيا؟ تصفيات أمم إفريقيا - نيجيريا تقلب الطاولة على سيراليون وتحقق أول انتصار لا شيء على الإطلاق.. منتخب مصر يتذيل المجموعة بالخسارة أمام إثيوبيا وائل جمعة: كيروش صنع شيئا من لا شيء بمجموعة لاعبين مستحيل أن تصل لما تحقق انتهت مجموعة مصر – غينيا (1)-(0) مالاوي.. نهاية المباراة
أخر الأخبار
إيهاب الكومي: لا نتشبث بالمقاعد مثل غيرنا.. هذا سبب رحيل كيروش وورثنا تركة مثقلة بالديون دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - للمرة الثانية.. محمد سند أفضل جناح أيمن في الدوري الفرنسي 23 دقيقة | رياضات أخرى
تقارير: بوكيتينو يودع باريس سان جيرمان بالصور.. زيدان يقترب من خلافته 29 دقيقة | ميركاتو
في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الطارئ.. مصير إيهاب جلال وودية كوريا 39 دقيقة | منتخب مصر
إيهاب جلال: الخسارة فرصة جيدة لمن ينتقدوننا.. ولم أحاول فعل شيء جديد مع المنتخب 41 دقيقة | منتخب مصر
مدرب إثيوبيا: كان يمكن أن نسجل أكثر من هدفين أمام مصر 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
الاتحاد الإثيوبي لـ في الجول: صرف أكبر مكافأة في تاريخ المنتخب بعد الفوز على مصر 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة يد - جوردو مدربا لـ الأهلي لمدة عامين ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تريزيجيه يعوض النني وكريم حافظ أساسي.. ملامح تشكيل مصر أمام غينيا من المران الأخير 2 لحظة فارقة في تاريخ الاسكواش.. محمد الشوربجي يتحول لتمثيل إنجلترا 3 مرتضى لـ في الجول: على مسؤوليتي الشخصية فيوتشر لا يستطيع ضم مهند لاشين 4 خبر في الجول - بعد قرار كاف المنتظر بخصوص المشاركة في إفريقيا.. موقف الزمالك من القضايا