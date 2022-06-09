الاتحاد الإثيوبي لـ في الجول: صرف أكبر مكافأة في تاريخ المنتخب بعد الفوز على مصر

قرر الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم صرف مكافآت للاعبين والجهاز الفني بعد الفوز على منتخب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وللمرة الأولى منذ 1989 فاز منتخب إثيوبيا على مصر بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب بينجو في مالاوي ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات المسابقة. (طالع التفاصيل)

وقال باهيرو تيلاهون، السكرتير العام للاتحاد الإثيوبي لـ FilGoal.com: "قدمنا مباراة رائعة للغاية اليوم ونشكر اللاعبين على هذه الفرحة التي ستظل محفورة في القلوب، قررنا صرف مكافأة للاعبين والجهاز الفني بقيمة 40 ألف دولار وهى من أكبر المكافأت التي صرفت في تاريخ منتخبنا، ونشعر بفخر وفرحة الشعب الإثيوبي".

وأضاف "لدينا ثقة بنسبة 100% في نجاح منتخبنا في التأهل لكأس أمم إفريقيا من هذه المجموعة الصعبة، ومباراة مصر ستكون بداية لتأكيد جدارتنا على التأهل".

وتابع "نشكر جماهير مالاوي على دعمنا في المدرجات والأجواء كانت رائعة ونشكر الاتحاد المالاوي على استضافته لنا شعرنا وكأننا في وطننا".

وأتم "حاليا ننتظر موقف كاف من العودة لإستضافة مباريات المنتخب على أرضنا ونتمنى الحصول على الموافقة خاصةً وأننا مستمرون في تجهيز ملعب باهير دار ليكون مناسبا للمواصفات".

طالع سيناريوهات تأهل مصر

وأقيمت المباراة في مالاوي بناء على طلب منتخب إثيوبيا بعد حظر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لعب المباريات على ملعبها الرئيسي "ملعب بحر دار".

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