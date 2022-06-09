تصفيات إفريقيا - المغرب يقلب الطاولة.. ليسوتو تعيد ملحمة "برشلونة وسلتيك" أمام كوت ديفوار

تغلب منتخب المغرب على ضيفه جنوب إفريقيا بهدفين مقابل هدف وحيد، في مباراة الجولة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ولعب بيرسي تاو لاعب الأهلي مع جنوب إفريقيا منذ بداية المباراة وحتى خروجه في الدقيقة 91.

وتقدم منتخب جنوب إفريقيا مبكرا في الدقيقة 8 بهدف لايل فوستر.

وفي الدقيقة 51 أدرك يوسف النصيري التعادل، بعد تمريرة حاسمة من رومان سايس.

وأخيرا في الدقيقة 87 انتزع أيوب الكعبي الفوز بعد تمريرة من أمين حارث.

بذلك تبدأ منافسات المجموعة الحادية عشر، بانتظار مباراة ليبيريا وزيمبابوي لإتمام الجولة الأولى.

على الجانب الآخر شهد تعادل ليسوتو سلبيا مع كوت ديفوار ظاهرة قلما تتكرر في عالم كرة القدم.

جاء ذلك حيث أنهت ليسوتو المباراة بنسبة استحواذ 15% فقط، مقابل 85% لكوت ديفوار.

49 تمريرة فقط، هذا كل ما أنتجه فريق ليسوتو كاملا، وهو ما أعاد للأذهان سلتيك الاسكتلندي ومباراته الشهيرة أمام برشلونة عام 2012 في دوري أبطال أوروبا.

سلتيك خرج بنسبة استحواذ 11% فقط، ولكنه لم يكتف بالتعادل، بل فاز 2-1، حيث استحوذ على الكرة لمدة 47 ثانية فقط طوال الشوط الثاني، ولكنه سجل هدف الفوز.

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