كلوب: صلاح لم يكن هذا "الوحش".. وهذه هي الجائزة التي يجب أن نهتم بها

أبدى يورجن كلوب مدرب ليفربول سعادته بفوز محمد صلاح نجم الفريق بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

وقال كلوب على هامش الحفل: "ما أحبه بشأن هذه الجائزة أنه يتم التصويت عليها من قبل اللاعبين. هذه هي الجائزة التي يجب أن نهتم بها".

وأضاف "أيا يكن ما يقوله المشجعون، فمشجعونك دائما سيقولون أنك عظيم والبقية سيستنكرون فوزك".

وأوضح "في حالة صلاح هناك الأرقام وتسجيل الأهداف، ولكن أن تكون الهداف والأكثر صناعة أيضا بكل تقلبات الموسم وكل الأشياء التي أعلمها عن كرة القدم، فهذا فوز مستحق".

وتابع "رأيت مدى إمكانية تطور صلاح حين كنا نستشكفه. شاهدت الكثير من مقاطع الفيديو له، ولم يكن وحش الإنهاء الذي نراه الآن".

وواصل كلوب "كنت متحمسا للغاية بشأن فرصة العمل معه. تحدثنا بصورة جيدة للغاية، ولكننا نحتاج لوقت أطول حتى نعرف بعضنا البعض. حين عرفته كشخص وجدته مليء بالرغبة ولا يتوقف أبدا عن العمل والتطور".

واستمر المدرب الألماني في مدح صلاح قائلا: "أعرف أننا نقولها كثيرا ولكنه أول من يصل إلى المران. ربما يهزمه جيمس ميلنر من وقت لآخر، ولكنه آخر من يغادر".

واختتم "إنه يستحق هذه الجائزة الرائعة ولهذا يفوز بها للمرة الثانية".

وتواجد صلاح بتشكيل العام للمرة الثالثة في مسيرته بعد 2017-2018 و2020-2021.

وتغلب صلاح على زميليه فيرجيل فان دايك وساديو ماني، ونجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، ونجم مانشستر سيتي كيفن دي بروين، ونجم توتنام هوتسبر هاري كين.

وسجل صلاح 23 هدفا في الدوري هذا الموسم منحوه الحذاء الذهبي مناصفة مع سون هيونج مين نجم توتنام هوتسبر.

يذكر أن صلاح فاز بجائزة الأفضل من الرابطة في 2018، وهو أول لاعب من ليفربول يفوز بالجائزة مرتين.

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