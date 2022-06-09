كلوب: صلاح لم يكن هذا "الوحش".. وهذه هي الجائزة التي يجب أن نهتم بها

الخميس، 09 يونيو 2022 - 22:24

كتب : FilGoal

يورجن كلوب محمد صلاح

أبدى يورجن كلوب مدرب ليفربول سعادته بفوز محمد صلاح نجم الفريق بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

وقال كلوب على هامش الحفل: "ما أحبه بشأن هذه الجائزة أنه يتم التصويت عليها من قبل اللاعبين. هذه هي الجائزة التي يجب أن نهتم بها".

وأضاف "أيا يكن ما يقوله المشجعون، فمشجعونك دائما سيقولون أنك عظيم والبقية سيستنكرون فوزك".

أخبار متعلقة
صلاح وفودين وهودسون وسام كير.. تعرف على جميع جوائز رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية للمرة الثانية.. صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين ليفربول يتسيد.. صلاح في تشكيل الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في مسيرته صلاح: أريد أن يتم الاعتراف بي كأفضل لاعب في العالم

وأوضح "في حالة صلاح هناك الأرقام وتسجيل الأهداف، ولكن أن تكون الهداف والأكثر صناعة أيضا بكل تقلبات الموسم وكل الأشياء التي أعلمها عن كرة القدم، فهذا فوز مستحق".

وتابع "رأيت مدى إمكانية تطور صلاح حين كنا نستشكفه. شاهدت الكثير من مقاطع الفيديو له، ولم يكن وحش الإنهاء الذي نراه الآن".

وواصل كلوب "كنت متحمسا للغاية بشأن فرصة العمل معه. تحدثنا بصورة جيدة للغاية، ولكننا نحتاج لوقت أطول حتى نعرف بعضنا البعض. حين عرفته كشخص وجدته مليء بالرغبة ولا يتوقف أبدا عن العمل والتطور".

واستمر المدرب الألماني في مدح صلاح قائلا: "أعرف أننا نقولها كثيرا ولكنه أول من يصل إلى المران. ربما يهزمه جيمس ميلنر من وقت لآخر، ولكنه آخر من يغادر".

واختتم "إنه يستحق هذه الجائزة الرائعة ولهذا يفوز بها للمرة الثانية".

وتواجد صلاح بتشكيل العام للمرة الثالثة في مسيرته بعد 2017-2018 و2020-2021.

وتغلب صلاح على زميليه فيرجيل فان دايك وساديو ماني، ونجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، ونجم مانشستر سيتي كيفن دي بروين، ونجم توتنام هوتسبر هاري كين.

وسجل صلاح 23 هدفا في الدوري هذا الموسم منحوه الحذاء الذهبي مناصفة مع سون هيونج مين نجم توتنام هوتسبر.

يذكر أن صلاح فاز بجائزة الأفضل من الرابطة في 2018، وهو أول لاعب من ليفربول يفوز بالجائزة مرتين.

اقرأ أيضا:

إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح

سيناريوهات تأهل وصدارة مصر

اكتساح من ليفربول في التشكيل المثالي للدوري

كابوس لمنتخب مصر

غينيا تعقد مجموعة منتخب مصر

محمد صلاح الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
59 جائزة - كل جوائز محمد صلاح الفردية مع ليفربول صلاح وفودين وهودسون وسام كير.. تعرف على جميع جوائز رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية الثانية على التوالي.. فودين أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين للمرة الثانية.. صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين ليفربول يتسيد.. صلاح في تشكيل الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في مسيرته انتهت - صلاح الأفضل.. حفل جوائز لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية صلاح: أريد أن يتم الاعتراف بي كأفضل لاعب في العالم تليجراف: ليفربول سيضم نونيز مقابل قيمة انتقال ماني لبايرن + 20 مليون استرليني
أخر الأخبار
بعد اتهامات العنصرية والتحيز الجنسي.. جاتوزو يدافع عن نفسه أمام جماهير فالنسيا 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
اجتماع طارئ لمجلس إدارة اتحاد الكرة لمناقشة تداعيات مباراة إثيوبيا 4 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول - الدرندلي رئيسا لبعثة مصر في مواجهة كوريا.. والكشف عن موعد السفر 17 دقيقة | منتخب مصر
دوري الأمم الأوروبية - إسبانيا لا تخسر أبدا في سويسرا.. والبرتغال تتجاوز التشيك 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
رومانو: بطل الدوري التركي يقدم عرضه لضم تريزيجيه 43 دقيقة | ميركاتو
اسكواش - تحديد أول مواجهة مصرية لـ الشوربجي تحت علم إنجلترا 52 دقيقة | رياضات أخرى
كلوب: صلاح لم يكن هذا "الوحش".. وهذه هي الجائزة التي يجب أن نهتم بها 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أسرع مدرب يخسر منذ شوقي غريب.. 6 أرقام سلبية من هزيمة مصر أمام إثيوبيا ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تريزيجيه يعوض النني وكريم حافظ أساسي.. ملامح تشكيل مصر أمام غينيا من المران الأخير 2 لحظة فارقة في تاريخ الاسكواش.. محمد الشوربجي يتحول لتمثيل إنجلترا 3 مرتضى لـ في الجول: على مسؤوليتي الشخصية فيوتشر لا يستطيع ضم مهند لاشين 4 خبر في الجول - بعد قرار كاف المنتظر بخصوص المشاركة في إفريقيا.. موقف الزمالك من القضايا