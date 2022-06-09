صلاح وفودين وهودسون وسام كير.. تعرف على جميع جوائز رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية

محمد صلاح أفضل لاعب، وفيل فودين أفضل لاعب شاب، تعرف على جوائز رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية للرجال والسيدات موسم 2021-2022.

FilGoal.com يعرض لكم جميع جوائز الموسم الجاري من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

التشكيل المثالي لدوري الدرجة الثالثة:

التشكيل المثالي لدوري الدرجة الثانية:

التشكيل المثالي لدوري الدرجة الأولى (شامبيونشيب):

جائزة الاستحقاق:

حصلت هوب باول مدرب برايتون الإنجليزي للسيدات على جائزة الاستحقاق 2022 لمساهمتها البارزة في لعبة السيدات.

وحصد روي هودسون مدرب واتفورد السابق على جائزة الاستحقاق 2022 لمساهمتها البارزة في لعبة الرجال.

التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي سيدات:

أفضل لاعبة شابة في الدوري الإنجليزي للسيدات:

لورين هيمب (مانشستر سيتي) أفضل لاعبة شابة.

اللاعبة البالغة 21 عاما حصدت على الجائزة للمرة الرابعة وللمرة الثالثة على التوالي.

أفضل لاعبة في الدوري الإنجليزي للسيدات:

الأسترالية سام كير لاعبة تشيلسي توجت بالجائزة.

شاركت اللاعبة البالغة 28 عاما في تسجيل 20 هدفا في 20 مباراة والتتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

وقالت كير: "إنه لشرف كبير على ما أعتقد، كلما فزت بتصويت من قبل زملائك، أعتقد أن هذا هو أعلى وسام شرف كلاعب، لذلك، إنه شعور رائع".

التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي:

تواجد محمد صلاح للمرة الثالثة في التشكيل، بعد 2017-2018 و2020-2021، وغاب سون هيونج مين عن التشكيل.

وتشارك سون في الحذاء الذهبي مع صلاح، بـ 23 هدفا لكل منهما.

وسيطر لاعبو ليفربول على التشكيل، بوجود 6 لاعبين من الريدز صاحب المركز الثاني، فيما تواجد 3 لاعبين من مانشستر سيتي بطل المسابقة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - أنطونيو روديجير - جواو كانسيلو

خط الوسط: برناردو سيلفا - تياجو ألكانتارا - كيفن دي بروين

خط الهجوم: محمد صلاح - كريستيانو رونالدو - ساديو ماني

أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي:

حصد الإنجليزي فيل فودين لاعب وسط مانشستر سيتي جائزة أفضل لاعب شاب للمرة الثانية في مسيرته وعلى التوالي.

وأصبح خامس لاعب في التاريخ يحصد الجائزة مرتين، بعد راين جيجز وروبي فاولر وواين روني وديلي آيلي.

وتفوق لاعب سيتي الموسم الجاري على كل من:

بوكايو ساكا - أرسنال

إيميل سميث رو - ارسنال

كونور جالاجر - كريستال بالاس

ريس جيمس - تشيلسي

جاكوب رامسي - أستون فيلا

وخاض الدولي الإنجليزي 28 مباراة سجل 9 أهداف وصنع 5 في بريميرليج.

أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي:

توج محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين للمرة الثانية في مسيرته بعد موسم 2017-18.

تعرف أكثر على أرقام وألقاب وأبرز تصريحات صلاح من هنــــــــــــــــــــــــــا.

وتفوق الدولي المصري على الخماسي:

ساديو ماني - ليفربول

كيفن دي بروين - مانشستر سيتي

هاري كين - توتنام

كريستانو رونالدو - مانشستر يونايتد

فيرجيل فان دايك - ليفربول

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