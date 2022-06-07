الزمالك يكشف موقفه من المشاركة في دوري الأبطال.. وأحدث خطوات قضيتي ماريتيمو ولشبونة

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 - 15:02

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موقف النادي من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا للموسم المقبل.

وقال مرتضى منصور في تصريحات خلال مؤتمر صحفي داخل النادي: "سندفع غرامة صفقة محمد إبراهيم قبل يوم 30 يونيو، ولن يتم إيقافنا عن القيد".

وأضاف "بالنسبة لسبورتنج لشبونة، فنحن في مرحلة الاستئناف، وقرار حكم شيكابالا توقف بعد سداد الزمالك لمبلغ 120 ألف يورو".

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وعن مشاركة النادي في دوري أبطال إفريقيا، قال مرتضى "لا يوجد أزمة في أمر مشاركة الزمالك بـ دوري أبطال إفريقيا بعد أن يرسل الزمالك تسوية بالأمر".

وأكمل "عضو لجنة التراخيص أكد أن ما يثار من عدم مشاركة الزمالك في بطولة إفريقيا أمر غير صحيح وكان ينطبق على الموسم الماضي".

كان FilGoal.com قد كشف بأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قرر حرمان أي ناد عليه أحكام قضائية من اللعب في إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وكشف FilGoal.com في وقت سابق بأن قضية مارتيميو هي الوحيدة التي صدر فيها حكما نهائيا ضد الزمالك. (طالع التفاصيل)

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