مصدر من المنتخب لـ في الجول: غياب ياسر عن مباراة إثيوبيا.. وعبد المنعم يعود لـ الأهلي

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 - 13:26

كتب : بسام أبوبكر

الأهلي - الرجاء - ياسر إبراهيم

تأكد غياب ياسر إبراهيم مدافع منتخب مصر عن مباراة الفراعنة ضد إثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ياسر إبراهيم

النادي : الأهلي

مصر

وكشف مصدر من المنتخب لـFilGoal.com: "ياسر إبراهيم تعرض لنزلة برد ولن يسافر مع البعثة إلى مالاوي لمواجهة إثيوبيا".

وأضاف "الجهاز الفني فضل أن يستكمل محمد عبد المنعم التأهيل الخاص به في الأهلي، وأصبح خارج مواجهة إثيوبيا أيضا".

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وأتم تصريحاته "بالإضافة إلى غياب الثنائي محمود حسن تريزيجيه ومحمد النني عن المباراة للإصابة أيضا".

وفاز منتخب مصر على غينيا بهدف دون رد في الجولة الأولى لتصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار. (طالع التفاصيل)

ويلعب منتخب مصر ضد إثيوبيا يوم 9 يونيو في الجولة الثانية من التصفيات.

وتتواجد بعثة منتخب مصر في مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى مالاوي لمواجهة إثيوبيا.

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