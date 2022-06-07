اجتماع بين الخطيب وموسيماني وشركة الكرة في الأهلي

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 - 14:06

كتب : حسام نور الدين

بيتسو موسيماني - الأهلي

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعا مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر مساء اليوم الثلاثاء.

وتم الاجتماع بالفيديو نظرا لتواجد موسيماني في المغرب لحضور الدورة التدريبية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمدربين الأفارقة.

يأتي الاجتماع بحضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور، وحسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط التي تضم كل من محسن صالح وزكريا ناصف.

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ويناقش الأهلي خلال الاجتماع العديد من الأمور المتعلقة بالفريق والترتيبات الإدارية والفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة على كافة المستويات.

ويلعب الأهلي يوم 12 يونيو الجاري ضد المصري بالسلوم في دور الـ32 لكأس مصر.

ثم يواجه إيسترن كومباني يوم 15 من الشهر ذاته، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 للدوري المصري.

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