مصدر من كاف لـ في الجول: حرمان أي ناد عليه أحكام قضائية من اللعب في إفريقيا.. وموعد تحديد المشاركين

السبت، 04 يونيو 2022 - 13:57

كتب : محمد عبد العظيم

كاف

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لـFilGoal.com عن الشروط التي يجب توافرها في الأندية من أجل السماح لها بالمشاركة في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية في الموسم المقبل.

وقال المصدر لـFilGaol.com: "لجنة التراخيص في كاف اتخذت قرارا بمنع أي ناد عليه قضايا أو أحكام نهائية من المشاركة في بطولات الأندية الموسم المقبل".

وأضاف "القرار صدر من أسابيع وتم إخطار الاتحادات المحلية به، والقرار ينطبق على أي ناد تعرض لحكم نهائي الاتحاد الدولي أو المحكمة الرياضية قبل نهاية عام 2021 ولم يسوي الحكم حتى نهاية مارس الماضي".

أخبار متعلقة
كاف يجري تعديلا على طاقم تحكيم مباراة مصر وغينيا كاف يحدد موعد المؤتمر الصحفي والمران الرئيسي لمباراة مصر وغينيا كاف يعلن إلغاء قرار استبعاد ساو تومي من تصفيات أمم إفريقيا 2023

وأشار "لجنة المسابقات في كاف قررت أن يتم إرسال أسماء الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية يوم 30 يونيو الجاري".

وأتم تصريحاته "ننتظر هذا الموعد لمراجعة موقف كل الأندية مع الاتحاد الدولي، وفي حالة وجود نادي مخالف سنخطر الاتحاد المحلي الخاص به لمعرفة موقفه القانوني من القضايا قبل إصدار القرار بمنعه من المشاركة وفي حالة استبعاد أي ناد سنطلب من اتحاده المحلي ترشيخ ناد آخر بدلا منه للمشاركة".

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة أكدت أنها سترجع لآخر نقطة يتساوى فيها جميع فرق الدوري في المباريات الملعوبة لتحديد المشاركين في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

طالع أيضا

بامبو: لاعب في الزمالك تسبب في جلوسي بديلا

جديد لوكاكو وإنتر ميلان

نجم الأرجنتين يعلن اعتزاله

مواعيد اختبارات الناشئين في الأندية المصرية

الاتحاد الإفريقي الدوري المصري دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية
نرشح لكم
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب عدم الانسحاب من نهائي إفريقيا مواعيد مباريات السبت 4-6-2022 والقنوات الناقلة.. الجزائر في تصفيات إفريقيا ولقاءات قوية أوروبية تصفيات أمم إفريقيا - كوت ديفوار تفوز على زامبيا بثلاثية.. وإي سواتيني تفرض التعادل على توجو موسيماني يتحدث عن علاقته مع موتسيبي: اسألوه لماذا غير الملعب.. ومازلت أتلقى خطابات ممثليه الجزيري يسجل في مستهل مشوار تونس في تصفيات أمم إفريقيا أمام غينيا الإستوائية إيجابية مسحة محمد الشناوي في منتخب مصر حوار ناري من موسيماني: أنا خاسر سيء وأتعرض للإقالة أسبوعيا من الأهلي.. وسبب تخلصي من الفضية كاف يعلن إلغاء قرار استبعاد ساو تومي من تصفيات أمم إفريقيا 2023
أخر الأخبار
تقرير: ليفربول يخطط للتعاقد مع جنابري 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
بنزيمة يرد على تصريحات ميسي بشأن الكرة الذهبية 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من كاف لـ في الجول: حرمان أي ناد عليه أحكام قضائية من اللعب في إفريقيا.. وموعد تحديد المشاركين 52 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب عدم الانسحاب من نهائي إفريقيا 57 دقيقة | الكرة الإفريقية
المنصورة لـ في الجول: أحمد الكاس يقود المنصورة عقب مواجهة المصري ساعة | الدرجة الثانية
سبورت: ثلاثي برشلونة يرفض تخفيض راتبه ساعة | الدوري الإسباني
دي يونج: لهذا السبب أظهر مع هولندا بشكل أفضل من برشلونة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بعد ارتباطه بالانتقال إلى بيشكتاش.. وكيل تريزيجيه يكشف الحقيقة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 3 قائمة منتخب مصر - 7 من الأهلي ومحترف يكملون اختيارات إيهاب جلال 4 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا