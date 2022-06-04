مصدر من كاف لـ في الجول: حرمان أي ناد عليه أحكام قضائية من اللعب في إفريقيا.. وموعد تحديد المشاركين

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لـFilGoal.com عن الشروط التي يجب توافرها في الأندية من أجل السماح لها بالمشاركة في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية في الموسم المقبل.

وقال المصدر لـFilGaol.com: "لجنة التراخيص في كاف اتخذت قرارا بمنع أي ناد عليه قضايا أو أحكام نهائية من المشاركة في بطولات الأندية الموسم المقبل".

وأضاف "القرار صدر من أسابيع وتم إخطار الاتحادات المحلية به، والقرار ينطبق على أي ناد تعرض لحكم نهائي الاتحاد الدولي أو المحكمة الرياضية قبل نهاية عام 2021 ولم يسوي الحكم حتى نهاية مارس الماضي".

وأشار "لجنة المسابقات في كاف قررت أن يتم إرسال أسماء الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية يوم 30 يونيو الجاري".

وأتم تصريحاته "ننتظر هذا الموعد لمراجعة موقف كل الأندية مع الاتحاد الدولي، وفي حالة وجود نادي مخالف سنخطر الاتحاد المحلي الخاص به لمعرفة موقفه القانوني من القضايا قبل إصدار القرار بمنعه من المشاركة وفي حالة استبعاد أي ناد سنطلب من اتحاده المحلي ترشيخ ناد آخر بدلا منه للمشاركة".

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة أكدت أنها سترجع لآخر نقطة يتساوى فيها جميع فرق الدوري في المباريات الملعوبة لتحديد المشاركين في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

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