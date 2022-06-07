مرتضى: عمر كمال سيعود للزمالك في الموسم المقبل

شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على عودة عمر كمال عبد الواحد ظهير أيمن فيوتشر للقلعة البيضاء في الموسم المقبل.

عمر كمال النادي : فيوتشر الزمالك

ويعقد مرتضى منصور مؤتمرا صحفيا في مقر نادي الزمالك، وذلك بعد اجتماع مجلس إدارة النادي.

وقال مرتضى خلال المؤتمر الصحفي: "عمر كمال سيعود للزمالك في الموسم المقبل".

وتابع "عمر كمال مرتبط بعقد رسمي مع الزمالك".

ووقع عمر لنادي فيوتشر بداية الموسم الجاري، بعدما فشل الزمالك في قيده بسبب العقوبة على النادي الأبيض بإيقاف القيد.

وكان أحمد دياب رئيس شركة كرة القدم في نادي فيوتشر قد كشف عن ارتباط عمر كمال بتعاقد طويل الأمد مع ناديه.

ويتواجد عمر كمال حاليا مع منتخب مصر استعدادا لمواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

قرأ أيضا:

تعرف على 81 تغيير فني في الدرجة الثانية

اجتماع بين وزير الرياضة واتحاد الاسكواش بسبب الشوربجي

عدد مشاهدات نهائي دوري أبطال أوروبا

إنجاز تاريخي في انتظار فلسطين