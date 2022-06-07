مرتضى منصور يعلن مقاطعة الزمالك لرابطة الأندية

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مقاطعة العمل مع رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ويعقد مرتضى منصور مؤتمرا صحفيا في مقر نادي الزمالك، وذلك بعد اجتماع مجلس إدارة النادي.

وقال مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي: "الزمالك ليس له ممثلين في رابطة الأندية، أين أنت يا خالد رفعت ولماذا لا تساعد ناديك".

وأضاف "الزمالك قرر مقاطعة رابطة الأندية المصرية".

وواصل "خالد رفعت من المفترض أنه ممثل الزمالك في الرابطة لكنه لا يفعل لنا شيء، عليك أن تتقدم باستقالتك".

وأتم تصريحاته "في عهد رابطة الأندية الحالية المنتخب لم يصل إلى كأس العالم".

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